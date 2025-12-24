Barrio residencial HORIZON VIEWS

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Azules y violetas, naranjas y rosas se entrelazan para pintar un horizonte idílico sobre el mediterráneo. Bajo estas vistas nace
Horizon Views, un exclusivo residencial diseñado para que disfrutes de un entorno privilegiado.
Horizon Views es un residencial formado por un edificio que cuenta con 4 alturas donde destacan grandes ventanales y espacios abiertos para el completo disfrute del clima y la tan admirada vida en el exterior de la costa. 38 viviendas conforman la comunidad, que cuenta desde bajos con jardines para uso privativo hasta áticos que incluyen solárium y piscina individual. Todos los propietarios pueden deleitarse de una privilegiada vista al mar desde sus residencias.
La belleza también está en el exterior. Las zonas comunes exteriores están ampliamente decoradas por plantas y flores autóctonas que dotan a la comunidad de gran belleza y naturalidad. Estos espacios abiertos aportan al conjunto una sensación de serenidad y calma, coronado todo ello por una refrescante piscina comunitaria.
Todas las propiedades cuentan con plaza de garaje subterráneo con preinstalación de carga eléctrica y acceso desde el exterior con puerta automatizada. Además, de trastero separado de las viviendas.
Características del objeto
Detalles de la propiedad
Año de construcción
2027
Localización en el mapa
Manilva, Španjolska
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
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