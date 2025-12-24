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Barrio residencial HORIZON VIEWS

Manilva, Španjolska
de
$431,738
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11
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ID: 39249
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 881620506
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

Localización

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  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Pueblo
    Manilva

Sobre el complejo

Azules y violetas, naranjas y rosas se entrelazan para pintar un horizonte idílico sobre el mediterráneo. Bajo estas vistas nace Horizon Views, un exclusivo residencial diseñado para que disfrutes de un entorno privilegiado. Horizon Views es un residencial formado por un edificio que cuenta con 4 alturas donde destacan grandes ventanales y espacios abiertos para el completo disfrute del clima y la tan admirada vida en el exterior de la costa. 38 viviendas conforman la comunidad, que cuenta desde bajos con jardines para uso privativo hasta áticos que incluyen solárium y piscina individual. Todos los propietarios pueden deleitarse de una privilegiada vista al mar desde sus residencias. La belleza también está en el exterior. Las zonas comunes exteriores están ampliamente decoradas por plantas y flores autóctonas que dotan a la comunidad de gran belleza y naturalidad. Estos espacios abiertos aportan al conjunto una sensación de serenidad y calma, coronado todo ello por una refrescante piscina comunitaria. Todas las propiedades cuentan con plaza de garaje subterráneo con preinstalación de carga eléctrica y acceso desde el exterior con puerta automatizada. Además, de trastero separado de las viviendas.

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027

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Manilva, Španjolska
Tiendas de comestibles
Alimentación
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