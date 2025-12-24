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Barrio residencial The View Marbella 2

Benahavis, Španjolska
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$1,48M
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ID: 39009
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1733923
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

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  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Pueblo
    Benahavis

Sobre el complejo

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Nuevo proyecto consta de 70 amplios apartamentos y áticos, distribuidos en siete bloques. El proyecto se encuentra en las colinas de Benahavís cerca de muchos fantásticos campos de golf y ofrece espectaculares vistas de la zona y hacia el Mar Mediterráneo. Las propiedades están diseñadas para optimizar el uso de los interiores generosos y la luz natural. Las últimas tecnologías crearán cómodo hogar, así como los materiales y accesorios de alta calidad, que fueron seleccionados por el equipo de diseño. El desarrollo ofrece 2, 3 o 4 dormitorios con espacios interiores y exteriores espacios amplios para usted disfrutar. Como lo harías espera con casas de lujo, hay una amplia gama de servicios de estilo de vida disponibles a los propietarios, incluyendo seguridad 24 horas, conserjería, servicio de limpieza en seco, transporte, y un chef privado. Tú. también podrá disfrutar de un club de salud que incluye un spa completo, gimnasio y Piscinas cubiertas y exteriores. También hay un área infantil, así que cada miembro de tu familia tiene un espacio para disfrutar. El desarrollo está rodeado de exuberantes jardines diseñado por reconocidos diseñadores de paisajes especializados.

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Benahavis, Španjolska
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