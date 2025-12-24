Barrio residencial The View Marbella 2

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Nuevo proyecto
consta de 70 amplios apartamentos y áticos, distribuidos en siete
bloques.
El proyecto se encuentra
en las colinas de Benahavís cerca de muchos fantásticos campos de golf y ofrece espectaculares
vistas de la zona y hacia el Mar Mediterráneo.
Las propiedades están diseñadas para optimizar el uso de
los interiores generosos y la luz natural. Las últimas tecnologías crearán
cómodo hogar, así como los materiales y accesorios de alta calidad, que
fueron seleccionados por el equipo de diseño.
El desarrollo ofrece
2, 3 o 4 dormitorios con espacios interiores y exteriores espacios amplios para usted
disfrutar.
Como lo harías
espera con casas de lujo, hay una amplia gama de servicios de estilo de vida disponibles
a los propietarios, incluyendo seguridad 24 horas, conserjería, servicio de limpieza en seco,
transporte, y un chef privado. Tú.
también podrá disfrutar de un club de salud que incluye un spa completo, gimnasio y
Piscinas cubiertas y exteriores. También hay un área infantil, así que cada miembro de
tu familia tiene un espacio para disfrutar.
El desarrollo está rodeado de exuberantes jardines
diseñado por reconocidos diseñadores de paisajes especializados.
Localización en el mapa
Benahavis, Španjolska
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
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