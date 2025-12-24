Barrio residencial The View Marbella 2

Nuevo proyecto consta de 70 amplios apartamentos y áticos, distribuidos en siete bloques. El proyecto se encuentra en las colinas de Benahavís cerca de muchos fantásticos campos de golf y ofrece espectaculares vistas de la zona y hacia el Mar Mediterráneo. Las propiedades están diseñadas para optimizar el uso de los interiores generosos y la luz natural. Las últimas tecnologías crearán cómodo hogar, así como los materiales y accesorios de alta calidad, que fueron seleccionados por el equipo de diseño. El desarrollo ofrece 2, 3 o 4 dormitorios con espacios interiores y exteriores espacios amplios para usted disfrutar. Como lo harías espera con casas de lujo, hay una amplia gama de servicios de estilo de vida disponibles a los propietarios, incluyendo seguridad 24 horas, conserjería, servicio de limpieza en seco, transporte, y un chef privado. Tú. también podrá disfrutar de un club de salud que incluye un spa completo, gimnasio y Piscinas cubiertas y exteriores. También hay un área infantil, así que cada miembro de tu familia tiene un espacio para disfrutar. El desarrollo está rodeado de exuberantes jardines diseñado por reconocidos diseñadores de paisajes especializados.