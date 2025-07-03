Piso en edificio nuevo Viviendas en Ubicación Tranquila y Verde en Barcelona

  1. Realting.com
$362,586
9
ID: 27704
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/9/25

  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Cataluña
  • Barrio
    Vallés Occidental
  • Ciudad
    Montcada i Reixac

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Viviendas Cerca de la Naturaleza y Servicios en Montcada i Reixac, Barcelona

Montcada Residencial ofrece viviendas modernas y espaciosas a solo 5 km del centro de Barcelona, combinando un entorno natural tranquilo con excelente conectividad.

Las viviendas en venta en Barcelona proporcionan acceso conveniente a servicios diarios como supermercados, farmacias, colegios e instalaciones deportivas. El proyecto está a solo 300 m de la estación de tren Montcada-Ripollet, con acceso directo en tren a Barcelona. Autopistas principales como la AP-7, C-17 y C-58 están a menos de 2 km, lo que facilita los desplazamientos en coche.

Estas viviendas están situadas en un complejo con piscina comunitaria, garaje, jardín y solárium. Construido por un promotor de confianza, el proyecto garantiza una construcción de alta calidad, eficiencia energética y valor a largo plazo en una zona de rápido crecimiento.

Hay opciones de apartamentos de 2, 3 y 4 dormitorios diseñados pensando en la luz natural y el confort. Cada unidad cuenta con armarios empotrados, aire acondicionado, calefacción de gas apoyada por paneles solares y cocina completamente equipada con electrodomésticos de la marca Balay. Las distribuciones incluyen cocinas abiertas o cerradas, zona de lavandería dedicada y amplias terrazas o balcones. Los baños están acabados con materiales de calidad y cuentan con ducha o bañera. Algunas distribuciones incluyen baño en suite. Con tantas comodidades y interiores totalmente equipados, estas viviendas son ideales para familias e inversores inteligentes.


BCN-00023

