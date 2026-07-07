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Apartamentos con Terraza en venta en Distrito federal de Siberia, Rusia

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Krai de Krasnoyarsk
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Apartamento 3 habitaciones en Evenkiysky Rayon, Rusia
Apartamento 3 habitaciones
Evenkiysky Rayon, Rusia
Habitaciones 3
Área 227 m²
Piso 8/8
Se ofrece a la venta un exclusivo y espacioso apartamento de dos habitaciones con dos terraz…
$1,00M
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Apartamento 3 habitaciones en Evenkiysky Rayon, Rusia
Apartamento 3 habitaciones
Evenkiysky Rayon, Rusia
Habitaciones 3
Área 300 m²
Piso 9/10
Lujoso ático en Bytha! Venta de gran área con un diseño reflexivo: 4 dormitorios, un hall, u…
$1,50M
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Parámetros de las propiedades en Distrito federal de Siberia, Rusia

con Jardín
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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