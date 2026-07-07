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Apartamentos en la montaña en venta en Distrito federal de Siberia, Rusia

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Krai de Krasnoyarsk
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Apartamento 1 habitación en Evenkiysky Rayon, Rusia
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Evenkiysky Rayon, Rusia
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$89,133
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Apartamento 3 habitaciones en Evenkiysky Rayon, Rusia
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Apartamento 2 habitaciones en Evenkiysky Rayon, Rusia
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Apartamento de una habitación en la calle. Donskoy, ubicado en la nueva casa monolítica de 2…
$110,165
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Parámetros de las propiedades en Distrito federal de Siberia, Rusia

con Jardín
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