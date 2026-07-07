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Apartamentos con Jardín en venta en Distrito federal de Siberia, Rusia

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Krai de Krasnoyarsk
921
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Apartamento 2 habitaciones en Bisk, Rusia
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Apartamento 2 habitaciones
Bisk, Rusia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 1/2
Wonderful apartment in a great city and area. Biysk
$97,379
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Parámetros de las propiedades en Distrito federal de Siberia, Rusia

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