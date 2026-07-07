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Apartamentos del mar en venta en Distrito federal de Siberia, Rusia

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Krai de Krasnoyarsk
921
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15 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Evenkiysky Rayon, Rusia
Apartamento 3 habitaciones
Evenkiysky Rayon, Rusia
Habitaciones 3
Área 128 m²
Piso 18/25
Les presento a su atención un apartamento de élite en un lujoso complejo residencial - Panor…
$1,20M
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Apartamento 2 habitaciones en Evenkiysky Rayon, Rusia
Apartamento 2 habitaciones
Evenkiysky Rayon, Rusia
Habitaciones 2
Área 44 m²
Piso 3/8
Apartamento con reparación y mobiliario. Las habitaciones están aisladas. Pasando la cocina.…
$85,127
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Apartamento 1 habitación en Evenkiysky Rayon, Rusia
Apartamento 1 habitación
Evenkiysky Rayon, Rusia
Habitaciones 1
Área 33 m²
Piso 6/9
Apartamento en la parte inferior del distrito, con infraestructura desarrollada, tiendas, es…
$94,141
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Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Apartamento 2 habitaciones en Evenkiysky Rayon, Rusia
Apartamento 2 habitaciones
Evenkiysky Rayon, Rusia
Habitaciones 2
Área 65 m²
Piso 8/9
$154,993
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Apartamento 3 habitaciones en Evenkiysky Rayon, Rusia
Apartamento 3 habitaciones
Evenkiysky Rayon, Rusia
Habitaciones 3
Área 100 m²
Piso 6/10
Apartment is large area with designer repairs and furniture. Two separate rooms and kitchen.…
$190,284
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Apartamento 6 habitaciones en Evenkiysky Rayon, Rusia
Apartamento 6 habitaciones
Evenkiysky Rayon, Rusia
Habitaciones 6
Área 376 m²
Piso 7/7
$1,35M
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Evenkiysky Rayon, Rusia
Apartamento 2 habitaciones
Evenkiysky Rayon, Rusia
Habitaciones 2
Área 45 m²
Piso 8/13
ESTADO - TRIMESTRE, cualquier hipoteca es posible. Planificado: cocina - sala de estar, dorm…
$133,199
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Apartamento 6 habitaciones en Evenkiysky Rayon, Rusia
Apartamento 6 habitaciones
Evenkiysky Rayon, Rusia
Habitaciones 6
Área 321 m²
Piso 20/21
Apartamento de dos niveles ubicado en los últimos 19/20 pisos. Dos niveles con una superfici…
$951,421
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Apartamento 3 habitaciones en Evenkiysky Rayon, Rusia
Apartamento 3 habitaciones
Evenkiysky Rayon, Rusia
Habitaciones 3
Área 123 m²
Piso 17/21
¡Apartamento de tres habitaciones en venta en el decimonoveno complejo residencial de la cla…
$653,476
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Apartamento 4 habitaciones en Evenkiysky Rayon, Rusia
Apartamento 4 habitaciones
Evenkiysky Rayon, Rusia
Habitaciones 4
Área 200 m²
Piso 3/4
For sale apartment of 200 square meters, which occupies an entire floor in an apartment club…
$370,553
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Apartamento 3 habitaciones en Evenkiysky Rayon, Rusia
Apartamento 3 habitaciones
Evenkiysky Rayon, Rusia
Habitaciones 3
Área 87 m²
Piso 2/6
Spacious bright apartment in Sochi in one of the greenest neighborhoods in Bytha. The apartm…
$190,284
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Apartamento 2 habitaciones en Evenkiysky Rayon, Rusia
Apartamento 2 habitaciones
Evenkiysky Rayon, Rusia
Habitaciones 2
Área 50 m²
Piso 5/5
Ofrece un apartamento de 2 dormitorios en una casa nueva en Highland Street. Disposición gra…
$73,109
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Apartamento 3 habitaciones en Evenkiysky Rayon, Rusia
Apartamento 3 habitaciones
Evenkiysky Rayon, Rusia
Habitaciones 3
Área 98 m²
Piso 2/4
Three-bedroom apartment with an area of 75 sq.m. in a brick house. Apartment of non-standard…
$220,329
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Apartamento 3 habitaciones en Evenkiysky Rayon, Rusia
Apartamento 3 habitaciones
Evenkiysky Rayon, Rusia
Habitaciones 3
Área 156 m²
Piso 2/3
It is proposed for sale a 3-room, two-level apartment in a new house with a fenced area loca…
$380,568
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Apartamento 2 habitaciones en Evenkiysky Rayon, Rusia
Apartamento 2 habitaciones
Evenkiysky Rayon, Rusia
Habitaciones 2
Área 57 m²
Piso 7/10
For sale apartment with direct sea views. Located on the street Yana Fabrizius, floor 7, are…
$175,262
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Parámetros de las propiedades en Distrito federal de Siberia, Rusia

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
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