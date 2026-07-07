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Apartamentos en venta en Distrito federal de Siberia, Rusia

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Krai de Krasnoyarsk
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922 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Bisk, Rusia
TOP TOP
Apartamento 2 habitaciones
Bisk, Rusia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 1/2
Wonderful apartment in a great city and area. Biysk
$97,379
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Apartamento 1 habitación en Evenkiysky Rayon, Rusia
Apartamento 1 habitación
Evenkiysky Rayon, Rusia
Habitaciones 1
Área 58 m²
Piso 1/4
Se vende apartamento de 3 habitaciones con una superficie total de 58,2 m2 Renovación de dis…
$125,995
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Apartamento 1 habitación en Evenkiysky Rayon, Rusia
Apartamento 1 habitación
Evenkiysky Rayon, Rusia
Habitaciones 1
Área 55 m²
Piso 1/4
¡Piso de una habitación reformado en la zona central! Distrito de Mamaika, ubicación conveni…
$97,996
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Value OneValue One
Apartamento 2 habitaciones en Evenkiysky Rayon, Rusia
Apartamento 2 habitaciones
Evenkiysky Rayon, Rusia
Habitaciones 2
Área 37 m²
Piso 15/25
Distrito central de Sochi. Sencillo. Apartamento, 2 dormitorios y salón. Todos los materiale…
$129,994
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Apartamento 1 habitación en Evenkiysky Rayon, Rusia
Apartamento 1 habitación
Evenkiysky Rayon, Rusia
Habitaciones 1
Área 42 m²
Piso 4/4
$104,995
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Apartamento 3 habitaciones en Evenkiysky Rayon, Rusia
Apartamento 3 habitaciones
Evenkiysky Rayon, Rusia
Habitaciones 3
Área 76 m²
Piso 8/12
Spacious apartment in the Central District of. Sochi. On a high floor with a chic view of th…
$210,314
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Evenkiysky Rayon, Rusia
Apartamento 2 habitaciones
Evenkiysky Rayon, Rusia
Habitaciones 2
Área 64 m²
Piso 12/12
Excellent 2-room apartment for sale in the Central District, in the Don microdistrict. The a…
$130,194
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Apartamento 1 habitación en Evenkiysky Rayon, Rusia
Apartamento 1 habitación
Evenkiysky Rayon, Rusia
Habitaciones 1
Área 31 m²
Piso 3/3
Ádler. ¡¡¡EXCELENTE PRECIO!!!! El centro del complejo turístico se encuentra cerca del comp…
$82,996
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Apartamento 3 habitaciones en Evenkiysky Rayon, Rusia
Apartamento 3 habitaciones
Evenkiysky Rayon, Rusia
Habitaciones 3
Área 54 m²
Piso 9/20
$229,990
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Apartamento 1 habitación en Evenkiysky Rayon, Rusia
Apartamento 1 habitación
Evenkiysky Rayon, Rusia
Habitaciones 1
Área 55 m²
Piso 5/17
Excelente apartamento en venta, recién reformado, amueblado y equipado en edificio business …
$389,983
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Apartamento 2 habitaciones en Evenkiysky Rayon, Rusia
Apartamento 2 habitaciones
Evenkiysky Rayon, Rusia
Habitaciones 2
Área 68 m²
Piso 2/5
Apartment for sale in the Central District - New Sochi. The apartment is great for a couple …
$158,236
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Apartamento 1 habitación en Evenkiysky Rayon, Rusia
Apartamento 1 habitación
Evenkiysky Rayon, Rusia
Habitaciones 1
Área 51 m²
Piso 9/16
$94,996
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Apartamento 1 habitación en Evenkiysky Rayon, Rusia
Apartamento 1 habitación
Evenkiysky Rayon, Rusia
Habitaciones 1
Área 27 m²
Piso 5/16
LCD y quot; Imperial " - Complejo residencial de 16 pisos de clase ejecutiva, ubicado en el …
$130,194
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Apartamento 3 habitaciones en Evenkiysky Rayon, Rusia
Apartamento 3 habitaciones
Evenkiysky Rayon, Rusia
Habitaciones 3
Área 42 m²
Piso 2/4
Se vende un apartamento de tres habitaciones en el centro de la localidad turística de Loo e…
$64,997
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Apartamento 3 habitaciones en Evenkiysky Rayon, Rusia
Apartamento 3 habitaciones
Evenkiysky Rayon, Rusia
Habitaciones 3
Área 80 m²
Piso 11/12
On sale apartment in the area of Bread Plant. The apartment is planned in 2 separate bedroom…
$185,277
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Apartamento 1 habitación en Evenkiysky Rayon, Rusia
Apartamento 1 habitación
Evenkiysky Rayon, Rusia
Habitaciones 1
Área 33 m²
Piso 2/8
Vendo apartamento en euros de 2 habitaciones, en el 2do piso de un edificio de 8 plantas. Ár…
$83,996
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Apartamento 2 habitaciones en Evenkiysky Rayon, Rusia
Apartamento 2 habitaciones
Evenkiysky Rayon, Rusia
Habitaciones 2
Área 89 m²
Piso 10/24
¡Imagínese comprar un apartamento en el centro de Sochi, un piso alto con vistas abiertas y …
$525,785
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Apartamento 2 habitaciones en Evenkiysky Rayon, Rusia
Apartamento 2 habitaciones
Evenkiysky Rayon, Rusia
Habitaciones 2
Área 46 m²
Piso 4/6
Se vende apartamento de dos habitaciones - 46,5 m2. m. en una casa nueva en la calle. Timiry…
$105,995
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Apartamento 3 habitaciones en Evenkiysky Rayon, Rusia
Apartamento 3 habitaciones
Evenkiysky Rayon, Rusia
Habitaciones 3
Área 79 m²
Piso 8/11
Apartment in the pre-purity decoration in the new house. Planned: two bedrooms, a spacious k…
$200,299
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Apartamento 3 habitaciones en Evenkiysky Rayon, Rusia
Apartamento 3 habitaciones
Evenkiysky Rayon, Rusia
Habitaciones 3
Área 83 m²
Piso 1/11
$159,993
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Apartamento 1 habitación en Evenkiysky Rayon, Rusia
Apartamento 1 habitación
Evenkiysky Rayon, Rusia
Habitaciones 1
Área 39 m²
Piso 4/4
Vendo un apartamento en la zona de Makarenko, st. Olimpiyskaya, edificio monolítico de 4/4 p…
$54,998
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Apartamento 3 habitaciones en Evenkiysky Rayon, Rusia
Apartamento 3 habitaciones
Evenkiysky Rayon, Rusia
Habitaciones 3
Área 71 m²
Piso 4/7
I imagine buying a great apartment in a draft version with the possibility of planning and m…
$299,447
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Apartamento 4 habitaciones en Evenkiysky Rayon, Rusia
Apartamento 4 habitaciones
Evenkiysky Rayon, Rusia
Habitaciones 4
Área 275 m²
Piso 15/16
Penthouses in Sochi are such a segment of the real estate market that definitely deserves at…
$3,00M
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Apartamento 3 habitaciones en Evenkiysky Rayon, Rusia
Apartamento 3 habitaciones
Evenkiysky Rayon, Rusia
Habitaciones 3
Área 77 m²
Piso 8/9
¡Presento para la compra un apartamento en la mejor ubicación! ¡En Sirio! Registro Sirio! ¡L…
$229,990
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Apartamento 3 habitaciones en Evenkiysky Rayon, Rusia
Apartamento 3 habitaciones
Evenkiysky Rayon, Rusia
Habitaciones 3
Área 80 m²
Piso 7/8
¡Un apartamento espacioso y luminoso con renovación de diseño para vivir y relajarse con tod…
$184,992
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Apartamento 3 habitaciones en Evenkiysky Rayon, Rusia
Apartamento 3 habitaciones
Evenkiysky Rayon, Rusia
Habitaciones 3
Área 53 m²
Piso 2/3
$134,994
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Apartamento 2 habitaciones en Evenkiysky Rayon, Rusia
Apartamento 2 habitaciones
Evenkiysky Rayon, Rusia
Habitaciones 2
Área 44 m²
Piso 4/5
Apartamento muy confortable al estilo noruego. La reparación se realizó por sí misma, materi…
$154,230
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Apartamento 3 habitaciones en Evenkiysky Rayon, Rusia
Apartamento 3 habitaciones
Evenkiysky Rayon, Rusia
Habitaciones 3
Área 85 m²
Piso 3/18
Impresionante ubicación de la casa, cerca del mar. Ubicado en el área del Triángulo Dorado, …
$199,991
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Apartamento 3 habitaciones en Evenkiysky Rayon, Rusia
Apartamento 3 habitaciones
Evenkiysky Rayon, Rusia
Habitaciones 3
Área 85 m²
Piso 4/5
$152,993
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Apartamento 1 habitación en Evenkiysky Rayon, Rusia
Apartamento 1 habitación
Evenkiysky Rayon, Rusia
Habitaciones 1
Área 12 m²
Piso 4/4
Apartamentos con ingresos pasivos de lujo. "Rayo Musin-Pushkinskaya" Apartamentos promociona…
$59,997
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Parámetros de las propiedades en Distrito federal de Siberia, Rusia

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