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Casa adosada Botanica Konstancja

Konstancin Jeziorna, Polonia
de
$583,533
de
$2,372/m²
;
10
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ID: 39821
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 14/8/26

Localización

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  • País
    Polonia
  • Región / estado
    Voivodato de Mazovia
  • Barrio
    Piaseczno County
  • Ciudad
    gmina Konstancin Jeziorna
  • Ciudad
    Konstancin Jeziorna
  • Dirección
    Wczasowa, 64

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Botanica Konstancja es una propiedad íntima y cerrada de viviendas de lujo semiconjuntas de una sola familia construidas con estándares premium, situada en la calle 64 Wczasowa en la prestigiosa ciudad de Konstancin-Jeziorna (a solo 30 minutos del centro de Varsovia).

Desarrollado por Citybud, el proyecto destaca por su arquitectura única, diseños bien pensados y proximidad inmediata al jardín botánico PAS en Powsin.

Ventajas clave de la finca Botanica Konstancja:

  • Amplias casas con una superficie total de 246 m2 a 260 m2, con jardines privados y un garaje integrado de dos coches.

  • Sala de estar única con una altura de hasta 6 metros y grandes ventanas panorámicas que llenan el interior con luz natural.

  • Diseño funcional: Planta baja con zona de estar, primera planta con 3 dormitorios y 2 baños, además de un espacio ático adicional (aprox. 78 m2) para disposición personalizada.

  • Grandes terrazas y jardines privados garantizan la privacidad y un montón de espacio para la relajación al aire libre.

  • Excelente ubicación: Proximidad a la Escuela Americana de Varsovia (2 km), instalaciones deportivas, la torre de graduación británica y acceso rápido a Varsovia.

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    Casa entregada
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    3
Propiedades en este complejo
Tipo de vivienda %title_rod%
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Casa
Área, m² 246.9
Precio por m², USD 2,657
Precio del apartamento, USD 655,806

Localización en el mapa

Konstancin Jeziorna, Polonia
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Pago mensual
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Desarrollador
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