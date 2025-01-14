Casa adosada Botanica Konstancja

Botanica Konstancja es una propiedad íntima y cerrada de viviendas de lujo semiconjuntas de una sola familia construidas con estándares premium, situada en la calle 64 Wczasowa en la prestigiosa ciudad de Konstancin-Jeziorna (a solo 30 minutos del centro de Varsovia).
Desarrollado por Citybud, el proyecto destaca por su arquitectura única, diseños bien pensados y proximidad inmediata al jardín botánico PAS en Powsin.
Ventajas clave de la finca Botanica Konstancja:
Amplias casas con una superficie total de 246 m2 a 260 m2, con jardines privados y un garaje integrado de dos coches.
Sala de estar única con una altura de hasta 6 metros y grandes ventanas panorámicas que llenan el interior con luz natural.
Diseño funcional: Planta baja con zona de estar, primera planta con 3 dormitorios y 2 baños, además de un espacio ático adicional (aprox. 78 m2) para disposición personalizada.
Grandes terrazas y jardines privados garantizan la privacidad y un montón de espacio para la relajación al aire libre.
Excelente ubicación: Proximidad a la Escuela Americana de Varsovia (2 km), instalaciones deportivas, la torre de graduación británica y acceso rápido a Varsovia.