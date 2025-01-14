Casa adosada Botanica Konstancja

Botanica Konstancja es una propiedad íntima y cerrada de viviendas de lujo semiconjuntas de una sola familia construidas con estándares premium, situada en la calle 64 Wczasowa en la prestigiosa ciudad de Konstancin-Jeziorna (a solo 30 minutos del centro de Varsovia).

Desarrollado por Citybud, el proyecto destaca por su arquitectura única, diseños bien pensados y proximidad inmediata al jardín botánico PAS en Powsin.

Ventajas clave de la finca Botanica Konstancja: