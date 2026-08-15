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Obra nueva en venta en gmina Konstancin Jeziorna

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Konstancin Jeziorna
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Casa adosada Botanica Konstancja
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Casa adosada Botanica Konstancja
Konstancin Jeziorna, Polonia
de
$583,533
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Área 247 m²
1 objeto inmobiliario 1
Botanica Konstancja es una propiedad íntima y cerrada de viviendas de lujo semiconjuntas de una sola familia construidas con estándares premium, situada en la calle 64 Wczasowa en la prestigiosa ciudad de Konstancin-Jeziorna (a solo 30 minutos del centro de Varsovia).Desarrollado por Citybud…
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Varem Estate Sp. z o.o.
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