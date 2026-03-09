  1. Realting.com
  2. Polonia
  3. Białystok

Obra nueva en venta en Białystok

casas independientes
1
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Casa adosada Marina forest
Casa adosada Marina forest
Białystok, Polonia
Precio en demanda
Área 48–70 m²
38 objetos inmobiliarios 38
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 3 habitaciones
48.0 – 64.6
164,120 – 220,878
Apartamentos 4 habitaciones
69.9
239,000
Desarrollador
BudinvestNord
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir