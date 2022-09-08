No todos pueden permitirse comprar una casa en Bélgica: el costo por metro cuadrado sigue siendo bastante alto (el promedio nacional es de 2170), y las tasas hipotecarias han subido. Es por eso que cada vez más compradores prestan atención a los apartamentos o casas pequeñas.. Precisamente hemos encontrado en la base de datos de realting.com una casita pequeña, acogedora y muy singular.

En la ciudad más pintoresca de Bélgica, Brujas, se vende una casa muy acogedora en el tejado de un edificio.. Toda la parte central de esta pequeña ciudad está catalogada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La ciudad se encuentra justo a 17 kilómetros de la costa del mar, en una pintoresca llanura. También es el punto de encuentro de tres canales marítimos que son tan profundos que los barcos pueden navegar en ellos.

Pero volvamos a nuestro anuncio. Mirando las fotos, uno tiene la impresión de que una pequeña cabaña pareciera haber sido erigida en el techo de un edificio de apartamentos. Para el futuro propietario, esto significa que tendrá todas las ventajas de una residencia independiente y todas las ventajas de vivir en un edificio de apartamentos.

El área total de la casa es de 114 metros cuadrados. En el contexto de la subida del precio de la energía, obviamente deberíamos esperar un aumento en el costo de las facturas de servicios públicos para el invierno, por lo que una casa compacta se ve cada vez más atractiva.

La casa fue construida en 2004, tiene tres dormitorios, un cuarto de la colada y una terraza privada al aire libre con un área total de veinte metros cuadrados. El interior de la vivienda está lleno de pequeños detalles. El salón tiene un enorme sillón y una ventana estrecha que parece hecha a medida. Ahí, junto a esa ventana panorámica, hay una cama solar. El propietario actual decoró la cocina con muchas plantas, lo que crea la sensación de que estamos en el invernadero. Hay cuadros en la pared, y en la cocina hay incluso un caballete con uno recién acabado de pintar.

Desafortunadamente, no hay suficientes fotos en el anuncio para ver todos los detalles de esta insólita casa. Pero, si quieres comprar esta o cualquier otra casa en Bélgica, visita la sección «Bienes raíces en Bélgica» y elige la opción más adecuada para ti."