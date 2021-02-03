  1. Realting.com
Complejo residencial Neksus

Tivat, Montenegro
de
$1,169
;
Complejo residencial Neksus
1
ID: 33324
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 11/2/26

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Tivat
  • Ciudad
    Tivat

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    3

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Nexus, Kawach. Apartamentos de clase Premium junto al mar con permiso de residencia. Instalación. Entrega 2026

Texto del anuncio:

El complejo residencial Premium Nexus en Montenegro es una inversión en el estilo de vida del Mar Adriático.

El complejo se encuentra en la zona exclusiva de Kavach (Boka Kotor) - se encuentra a sólo 5 minutos del aeropuerto de Tivat y 10 minutos al centro histórico de Kotor. El equilibrio perfecto entre la privacidad en la naturaleza y la disponibilidad de toda la infraestructura turística.

📍 Ubicación:

  • Aeropuerto Tivat - 5 minutos en coche

  • Kotor (Ciudad vieja) – 10-15 minutos

  • Puerto Novi - el centro de yate

  • Playas adriáticas de primera clase a poca distancia

🏛 Arquitectura y concepto:
Líneas elegantes, acristalamiento panorámico e integración orgánica en el paisaje. Las ventanas ofrecen vistas a las montañas y al Mar Adriático. Este no es sólo un apartamento, sino un resort personal de nivel europeo.

✨ La infraestructura dentro del complejo:

  • ✅ Piscina panorámica de todo el año (adulto + niños) con vistas al mar

  • ✅ Restaurante con cocina de autor

  • ✅ Coworking y salones para trabajo y descanso

  • ✅ Jardines acogedores, senderos para caminar, parque infantil

  • ✅ Estacionamiento subterráneo con estaciones de carga para vehículos eléctricos

  • ✅ Área cerrada, videovigilancia 24/7

  • ✅ Empresa de gestión profesional (servicio, limpieza, conserjería)

📐 Planificación:
Amplias apartamentos con diseños reflexivos. Alta calidad de construcción, tecnologías modernas, posibilidad de acabado individual.

💎 Por qué es una inversión rentable:

  1. El permiso de residencia de Montenegro - la compra de bienes raíces da derecho a obtener un permiso de residencia.

  2. El creciente mercado - Kavach y Tivat - es un punto de atracción para los turistas e inversores, los precios están creciendo constantemente.

  3. Liquidez - apartamentos en complejos premium siempre están en demanda de alquiler.

  4. Manejo - usted puede tomar a través del Código Penal y recibir ingresos pasivos en euros.

💰 Términos de compra:

  • Instalación del desarrollador en términos favorables

  • Posibilidad de pago en rublos/cryptocurrency/cash

  • Soporte jurídico completo de la transacción llave en mano

🗓 Entrega del complejo: 2026

Listo para proporcionar:

  • Planificación y precios actuales para lotes

  • Registro de la presentación del proyecto

  • Cálculo de instalación individual

  • Consulta sobre el permiso de residencia

Localización en el mapa

Tivat, Montenegro
