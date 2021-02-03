Complejo residencial Neksus

Nexus, Kawach. Apartamentos de clase Premium junto al mar con permiso de residencia. Instalación. Entrega 2026
Texto del anuncio:
El complejo residencial Premium Nexus en Montenegro es una inversión en el estilo de vida del Mar Adriático.
El complejo se encuentra en la zona exclusiva de Kavach (Boka Kotor) - se encuentra a sólo 5 minutos del aeropuerto de Tivat y 10 minutos al centro histórico de Kotor. El equilibrio perfecto entre la privacidad en la naturaleza y la disponibilidad de toda la infraestructura turística.
📍 Ubicación:
Aeropuerto Tivat - 5 minutos en coche
Kotor (Ciudad vieja) – 10-15 minutos
Puerto Novi - el centro de yate
Playas adriáticas de primera clase a poca distancia
🏛 Arquitectura y concepto:
Líneas elegantes, acristalamiento panorámico e integración orgánica en el paisaje. Las ventanas ofrecen vistas a las montañas y al Mar Adriático. Este no es sólo un apartamento, sino un resort personal de nivel europeo.
✨ La infraestructura dentro del complejo:
✅ Piscina panorámica de todo el año (adulto + niños) con vistas al mar
✅ Restaurante con cocina de autor
✅ Coworking y salones para trabajo y descanso
✅ Jardines acogedores, senderos para caminar, parque infantil
✅ Estacionamiento subterráneo con estaciones de carga para vehículos eléctricos
✅ Área cerrada, videovigilancia 24/7
✅ Empresa de gestión profesional (servicio, limpieza, conserjería)
📐 Planificación:
Amplias apartamentos con diseños reflexivos. Alta calidad de construcción, tecnologías modernas, posibilidad de acabado individual.
💎 Por qué es una inversión rentable:
El permiso de residencia de Montenegro - la compra de bienes raíces da derecho a obtener un permiso de residencia.
El creciente mercado - Kavach y Tivat - es un punto de atracción para los turistas e inversores, los precios están creciendo constantemente.
Liquidez - apartamentos en complejos premium siempre están en demanda de alquiler.
Manejo - usted puede tomar a través del Código Penal y recibir ingresos pasivos en euros.
💰 Términos de compra:
Instalación del desarrollador en términos favorables
Posibilidad de pago en rublos/cryptocurrency/cash
Soporte jurídico completo de la transacción llave en mano
🗓 Entrega del complejo: 2026
Listo para proporcionar:
Planificación y precios actuales para lotes
Registro de la presentación del proyecto
Cálculo de instalación individual
Consulta sobre el permiso de residencia