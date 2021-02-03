Complejo residencial Neksus

Nexus, Kawach. Apartamentos de clase Premium junto al mar con permiso de residencia. Instalación. Entrega 2026

Texto del anuncio:

El complejo residencial Premium Nexus en Montenegro es una inversión en el estilo de vida del Mar Adriático.

El complejo se encuentra en la zona exclusiva de Kavach (Boka Kotor) - se encuentra a sólo 5 minutos del aeropuerto de Tivat y 10 minutos al centro histórico de Kotor. El equilibrio perfecto entre la privacidad en la naturaleza y la disponibilidad de toda la infraestructura turística.

📍 Ubicación:

Aeropuerto Tivat - 5 minutos en coche

Kotor (Ciudad vieja) – 10-15 minutos

Puerto Novi - el centro de yate

Playas adriáticas de primera clase a poca distancia

🏛 Arquitectura y concepto:

Líneas elegantes, acristalamiento panorámico e integración orgánica en el paisaje. Las ventanas ofrecen vistas a las montañas y al Mar Adriático. Este no es sólo un apartamento, sino un resort personal de nivel europeo.

✨ La infraestructura dentro del complejo:

✅ Piscina panorámica de todo el año (adulto + niños) con vistas al mar

✅ Restaurante con cocina de autor

✅ Coworking y salones para trabajo y descanso

✅ Jardines acogedores, senderos para caminar, parque infantil

✅ Estacionamiento subterráneo con estaciones de carga para vehículos eléctricos

✅ Área cerrada, videovigilancia 24/7

✅ Empresa de gestión profesional (servicio, limpieza, conserjería)

📐 Planificación:

Amplias apartamentos con diseños reflexivos. Alta calidad de construcción, tecnologías modernas, posibilidad de acabado individual.

💎 Por qué es una inversión rentable:

El permiso de residencia de Montenegro - la compra de bienes raíces da derecho a obtener un permiso de residencia. El creciente mercado - Kavach y Tivat - es un punto de atracción para los turistas e inversores, los precios están creciendo constantemente. Liquidez - apartamentos en complejos premium siempre están en demanda de alquiler. Manejo - usted puede tomar a través del Código Penal y recibir ingresos pasivos en euros.

💰 Términos de compra:

Instalación del desarrollador en términos favorables

Posibilidad de pago en rublos/cryptocurrency/cash

Soporte jurídico completo de la transacción llave en mano

🗓 Entrega del complejo: 2026

Listo para proporcionar: