Adosados en Venta en Senglea, Malta

7 propiedades total found
Adosado Adosado 5 habitaciones en Senglea, Malta
Adosado Adosado 5 habitaciones
Senglea, Malta
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
La imponente casa adosada en el corazón de senglea.a muywell mantuvo 5 dormitorios 3 baños e…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Senglea, Malta
Adosado Adosado 4 habitaciones
Senglea, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Adosado más grande de lo habitual, encantador y bien representado situado en la UCA de este …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 2 habitaciones en Senglea, Malta
Adosado Adosado 2 habitaciones
Senglea, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Senglea (Isla) Diseño convertido acabado y amueblado TOWNHOUSEPatio central - Espaciosa sala…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
TekceTekce
Adosado Adosado 5 habitaciones en Senglea, Malta
Adosado Adosado 5 habitaciones
Senglea, Malta
Dormitorios 5
Esta impresionante propiedad está compuesta por dos casas de pueblo adyacentes. Una de las c…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Senglea, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Senglea, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Una casa adosada acogedora totalmente amueblada situada en el corazón de la ciudad, sus 300 …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 5 habitaciones en Senglea, Malta
Adosado Adosado 5 habitaciones
Senglea, Malta
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Hermoso adosado inconverso en la calle principal en una de las Tres Ciudades.Lleno de caract…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Senglea, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Senglea, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Una casa de 3 dormitorios en la zona principal de Senglea. Esta propiedad tiene 4 niveles. U…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
