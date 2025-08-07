Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Cospicua
  4. Residencial
  5. Adosado

Adosados en Venta en Cospicua, Malta

Adosado Borrar
Eliminar
7 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Cospicua, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Cospicua, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Casa adosada doble frente en Cospicua. Convertido de una manera muy alta. Ofrecido en forma …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Cospicua, Malta
Adosado Adosado 4 habitaciones
Cospicua, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Esta casa adosada recientemente convertida cuenta con cuatro dormitorios y dos baños. La pla…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Cospicua, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Cospicua, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Una Maisonette de planta baja de 2 dormitorios en una zona central en Cospicua.Esta maisonet…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
TekceTekce
Adosado Adosado 4 habitaciones en Cospicua, Malta
Adosado Adosado 4 habitaciones
Cospicua, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Cottonera en las 3 ciudades de Cospicua, Una gran casa adosada con autoridad de planificació…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 2 habitaciones en Cospicua, Malta
Adosado Adosado 2 habitaciones
Cospicua, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Una casa muy bien cuidada, situada en esta tranquila zona residencial de Cospicua. El alojam…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 5 habitaciones en Cospicua, Malta
Adosado Adosado 5 habitaciones
Cospicua, Malta
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Casa de 5 dormitorios en Bormla muy céntrica y cerca de todas las comodidades. Esta propieda…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Cospicua, Malta
Adosado Adosado 4 habitaciones
Cospicua, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Una casa de 4 dormitorios en Bormla con increíbles vistas. Esta propiedad consta de cocina/c…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir