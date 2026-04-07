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Restaurantes en venta en Bahía de San Pablo, Malta

bienes raíces comerciales
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Restaurante, cafetería en Qawra, Malta
Restaurante, cafetería
Qawra, Malta
Nº de cuartos de baño 2
Bar y restaurante, asientos dentro y fuera para 90 personas con tienda al lado. Cocina y bar…
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