Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Birżebbuġa
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Birzebbuga, Malta

;
Villa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa en Birzebbuga, Malta
Villa
Birzebbuga, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
A Villa En Birzebbugia midiendo 5 tumoli de tierra
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir