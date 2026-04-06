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Arrendamiento a largo plazo bienes raíces comerciales en Vilniaus rajono savivaldybe, Lituania

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12 propiedades total found
Propiedad comercial 139 m² en Didzioji Riese, Lituania
Propiedad comercial 139 m²
Didzioji Riese, Lituania
Área 139 m²
Piso 1
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Propiedad comercial 212 m² en Raudondvaris, Lituania
Propiedad comercial 212 m²
Raudondvaris, Lituania
Área 212 m²
Piso 1
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$1,825
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Propiedad comercial 1 454 m² en Masionys, Lituania
Propiedad comercial 1 454 m²
Masionys, Lituania
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Piso 1
$11,121
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Propiedad comercial 2 998 m² en Parudaminys, Lituania
Propiedad comercial 2 998 m²
Parudaminys, Lituania
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Piso 1
$11,469
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Propiedad comercial 283 m² en Raudondvaris, Lituania
Propiedad comercial 283 m²
Raudondvaris, Lituania
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$2,461
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Propiedad comercial 15 000 m² en Motiejiskes, Lituania
Propiedad comercial 15 000 m²
Motiejiskes, Lituania
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$8,695
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Propiedad comercial 350 m² en Zemieji Rusokai, Lituania
Propiedad comercial 350 m²
Zemieji Rusokai, Lituania
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$4,637
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Propiedad comercial 80 m² en Raudondvaris, Lituania
Propiedad comercial 80 m²
Raudondvaris, Lituania
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Piso 1
$696
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Propiedad comercial 500 m² en Didziasalis, Lituania
Propiedad comercial 500 m²
Didziasalis, Lituania
Área 500 m²
Piso 1
$5,797
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Propiedad comercial 2 700 m² en Masionys, Lituania
Propiedad comercial 2 700 m²
Masionys, Lituania
Área 2 700 m²
Piso 1
$18,781
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Propiedad comercial 342 m² en Bukiskis, Lituania
Propiedad comercial 342 m²
Bukiskis, Lituania
Área 342 m²
Piso 1
$4,334
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Propiedad comercial 200 m² en Juodsiliai, Lituania
Propiedad comercial 200 m²
Juodsiliai, Lituania
Área 200 m²
Piso 1
$1,971
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