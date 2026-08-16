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Casas en Venta en Vilniaus rajono savivaldybe, Lituania

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87 propiedades total found
Casa en Parapijoniskes, Lituania
Casa
Parapijoniskes, Lituania
Área 149 m²
Número de plantas 2
Póngase en el color de la casa - en el ambiente común, vivo, por lo que ha sido valorado una…
$348,320
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Casa en Brinkiskes, Lituania
Casa
Brinkiskes, Lituania
Área 233 m²
Número de plantas 2
ELVUUS, LIGHT INDIVIDUAL HOUSEHOLD IN NATURE La superficie total de la casa es de 233.09 met…
$267,299
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Casa en Skirgiskes, Lituania
Casa
Skirgiskes, Lituania
Área 84 m²
Número de plantas 1
La casa se vende por el bosque y a 500 metros del jardín del río Neris con una parcela de 8,…
$58,440
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Casa en Tintiniskes, Lituania
Casa
Tintiniskes, Lituania
Área 165 m²
Número de plantas 1
VENTA MODERNUS HOUSEHOLD EN LA BASE DE NATURALEZA!! Valley Street 19 house es un edificio e…
$405,756
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Casa en Lindiniskes, Lituania
Casa
Lindiniskes, Lituania
Área 216 m²
Número de plantas 1
AMERRA Casas modernas de arquitectura en las afueras de Bair - donde comienza la paz. www.as…
$686,610
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Casa en Didieji Gulbinai, Lituania
Casa
Didieji Gulbinai, Lituania
Área 136 m²
Número de plantas 1
SETTLEMENT / DELIVERY A + + ENERGY CLASES PARA UNA CASA COLORADA EN MULTIPACKS! En este pro…
$448,147
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LDV InvestLDV Invest
Casa en Saldene, Lituania
Casa
Saldene, Lituania
Área 231 m²
Número de plantas 1
ARQUITECTURAS SÍNTICAS EN FECHA SOSTICA - SIGNIFICANTE Y MODERNUS LIVING Casa de un apartam…
$182,576
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Casa en Darzininkai, Lituania
Casa
Darzininkai, Lituania
Área 130 m²
Número de plantas 2
VENTA DE UNA MANTENIMIENTO Una zona de rápido crecimiento A + + casas de clase, con PILNA AP…
$368,658
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Casa 5 habitaciones en Dvaryksciai, Lituania
Casa 5 habitaciones
Dvaryksciai, Lituania
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 138 m²
Número de plantas 2
En un lugar único para su belleza, en la parte occidental de la ciudad de Vilnius, entre dos…
$430,719
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Casa en Gailiunai, Lituania
Casa
Gailiunai, Lituania
Área 125 m²
Número de plantas 2
VENTA PRESENTADA 125 CONOCIMIENTO. _ PRINCIPIOS: • La casa es buena y de alta calidad; - Pa…
$331,348
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Casa en Verksionys, Lituania
Casa
Verksionys, Lituania
Área 155 m²
Número de plantas 2
HOUSEHOLD RECEIVING TO THE EXTERNAL MAXIMUM SPACE OF THE HOUSEHOLD, AND TO THE HOUSEHOLD NA…
$457,925
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Casa en Bezdoniai Eldership, Lituania
Casa
Bezdoniai Eldership, Lituania
Área 44 m²
Número de plantas 1
DECLARES A LA RESIDENCIA DEL VILNIUS DEL PAÍS O O O O OCURANTE TODO EL VILNIUS DEL PAÍS. La…
$62,782
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Casa 5 habitaciones en Lindiniskes, Lituania
Casa 5 habitaciones
Lindiniskes, Lituania
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 159 m²
Número de plantas 1
Amplia y moderna casa de una sola planta en venta cerca de Vilnius mismoVenta es una casa es…
$516,513
VAT
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Casa en Didzioji Riese, Lituania
Casa
Didzioji Riese, Lituania
Área 174 m²
Número de plantas 2
VENTA YAUKUS 5 CASTLE HOUSEHOLD EN ROAD Y RAW ROAD! La casa se encuentra en 11,75 metros, r…
$403,654
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Casa en Vilna, Lituania
Casa
Vilna, Lituania
Área 108 m²
Número de plantas 2
Un pueblo recién construido En el castillo hay un apartamento de 108,35 metros cuadrados lej…
$226,064
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Casa en Bukiskis, Lituania
Casa
Bukiskis, Lituania
Área 95 m²
Número de plantas 2
Nuevas casas de clase A + + "Home of Friendship," Bukiškis, Avižinė Venta de nueva construc…
$305,293
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Casa en Galgiai, Lituania
Casa
Galgiai, Lituania
Área 100 m²
Número de plantas 2
NORTHERN CHARGE OF 4 CAUSES - QUALITY, COMFORT AND TECHNOLOGIES ON ONE BASIS Una casa de ca…
$429,715
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Casa en Pasiliai, Lituania
Casa
Pasiliai, Lituania
Área 182 m²
Número de plantas 1
Un bloque recién establecido bordeando Vilnius Una casa de 4 habitaciones con garaje para 2 …
$343,154
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Casa en Vilna, Lituania
Casa
Vilna, Lituania
Área 161 m²
Número de plantas 1
VENTA DE LA NUEVA CONSTRUCCIÓN HOUSEHOLD with A FULL STARING EN VANAGIN! La casa será transf…
$513,231
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Casa en Masionys, Lituania
Casa
Masionys, Lituania
Área 192 m²
Número de plantas 2
"VILON CITY" - una ciudad balnearia de una familia de 280 hectáreas - un complejo de viviend…
$562,612
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Casa en Uzudvarionys, Lituania
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Uzudvarionys, Lituania
Área 225 m²
Número de plantas 1
AMERRA Casas modernas de arquitectura en las afueras de Bair - donde comienza la paz. www.as…
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Casa en Skirgiskes, Lituania
Casa
Skirgiskes, Lituania
Área 198 m²
Número de plantas 2
Los invitamos a visitar y vivir para evaluar estas casas idílicas rodeadas de naturaleza, a …
$682,964
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Casa en Raisiai, Lituania
Casa
Raisiai, Lituania
Área 148 m²
Número de plantas 2
COTDIGIA A PILATIS. Ha sido presentado en la cárcel de 5 HOUSEHOLDS, el CODES DESIGNADO FUNC…
$410,265
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Casa en Bezdoniai Eldership, Lituania
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Bezdoniai Eldership, Lituania
Área 99 m²
Número de plantas 1
NEW CONSTRUCTION HOUSEHOLD with SKY 8,98 A - ASPHALATED CHECK, LOCKING POINT TO THE VILNIUS …
$278,177
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Casa 6 habitaciones en Bajorai, Lituania
Casa 6 habitaciones
Bajorai, Lituania
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 312 m²
Número de plantas 2
Venta de una casa moderna de alta calidad en un lugar exclusivo - en el pueblo cerrado "Bajo…
$431,100
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Casa en Melekonys, Lituania
Casa
Melekonys, Lituania
Área 137 m²
Número de plantas 2
Casa eficiente energética con geotermia, sauna y 2 garajes ¿Buscando una casa que sea cálid…
$335,039
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Casa en Rastinenai, Lituania
Casa
Rastinenai, Lituania
Área 59 m²
Número de plantas 1
Una casa de madera con un terreno de 6 bares en la calle Saulės, Rastinėnai, Vilnius r. sav.…
$46,906
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Casa en Didziasalis, Lituania
Casa
Didziasalis, Lituania
Área 149 m²
Número de plantas 1
¿Deberías la calidad de los dos idiomas antiguos? PROPUESTAS Mr ANANANO QUARTALE - NEW DUTY…
$441,808
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Casa en Didziasalis, Lituania
Casa
Didziasalis, Lituania
Área 140 m²
Número de plantas 1
¿Tienes un punto de vida indiferente y de vida? VENTA DE NUEVAS CONSTRUCCIÓN, UNA RESIDENCI…
$417,349
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Casa en Tintiniskes, Lituania
Casa
Tintiniskes, Lituania
Área 165 m²
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VENTA MODERNUS HOUSEHOLD EN LA BASE DE NATURALEZA!! Valley Street 19 house es un edificio e…
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