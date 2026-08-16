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Apartamentos en venta en Vilniaus rajono savivaldybe, Lituania

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25 propiedades total found
Apartamento 1 habitación en Bajorai, Lituania
Apartamento 1 habitación
Bajorai, Lituania
Habitaciones 1
Área 33 m²
Piso 1/3
1-01 apartamento BAYOR COLOUR Imagina el café de la mañana en el aire fresco, noches tranqu…
$103,840
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Apartamento 1 habitación en Bajorai, Lituania
Apartamento 1 habitación
Bajorai, Lituania
Habitaciones 1
Área 38 m²
Piso 1/3
Apartamento 1-07 BAYOR COLOUR Imagina el café de la mañana en el aire fresco, noches tranqu…
$126,915
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Apartamento 1 habitación en Bajorai, Lituania
Apartamento 1 habitación
Bajorai, Lituania
Habitaciones 1
Área 42 m²
Piso 1/3
Apartamento 1-06 BAYOR COLOUR Imagina el café de la mañana en el aire fresco, noches tranqu…
$134,992
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Apartamento 2 habitaciones en Bajorai, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Bajorai, Lituania
Habitaciones 2
Área 53 m²
Piso 3/3
Apartamento 3-18 BAYOR COLOUR Un proyecto residencial único en el que todos el apartamento …
$149,408
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Apartamento 2 habitaciones en Bajorai, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Bajorai, Lituania
Habitaciones 2
Área 50 m²
Piso 2/3
2-12 apartamento BAYOR COLOUR Un proyecto residencial único en el que todos el apartamento …
$146,529
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Apartamento 2 habitaciones en Bajorai, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Bajorai, Lituania
Habitaciones 2
Área 67 m²
Piso 2/3
2-14 BAYOR COLOUR Un proyecto residencial único en el que todos el apartamento es único. El…
$215,756
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 2 habitaciones en Bajorai, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Bajorai, Lituania
Habitaciones 2
Área 48 m²
Piso 2/3
2-11 apartamento BAYOR COLOUR Un proyecto residencial único en el que todos el apartamento …
$143,068
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Apartamento 1 habitación en Bajorai, Lituania
Apartamento 1 habitación
Bajorai, Lituania
Habitaciones 1
Área 38 m²
Piso 3/3
3 a 19 apartamentos BAYOR COLOUR Un proyecto residencial único en el que todos el apartamen…
$127,230
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Apartamento 2 habitaciones en Bajorai, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Bajorai, Lituania
Habitaciones 2
Área 53 m²
Piso 3/3
3-16 apartamento BAYOR COLOUR Un proyecto residencial único en el que todos el apartamento …
$162,247
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Apartamento 2 habitaciones en Bajorai, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Bajorai, Lituania
Habitaciones 2
Área 55 m²
Piso 2/3
2-10 apartamento BAYOR COLOUR Un proyecto residencial único en el que todos el apartamento …
$166,144
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Apartamento 2 habitaciones en Bajorai, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Bajorai, Lituania
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Área 58 m²
Piso 3/3
3-20 apartamento BAYOR COLOUR Un proyecto residencial único en el que todos el apartamento …
$162,247
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Apartamento 2 habitaciones en Bajorai, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Bajorai, Lituania
Habitaciones 2
Área 48 m²
Piso 1/3
1-04 apartamento BAYOR COLOUR Imagina el café de la mañana en el aire fresco, noches tranqu…
$148,837
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Apartamento 2 habitaciones en Bajorai, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Bajorai, Lituania
Habitaciones 2
Área 47 m²
Piso 3/3
3-17 apartamento BAYOR COLOUR Un proyecto residencial único en el que todos el apartamento …
$141,237
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Apartamento 2 habitaciones en Bajorai, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Bajorai, Lituania
Habitaciones 2
Área 56 m²
Piso 2/3
Apartamento 2-09 BAYOR COLOUR Un proyecto residencial único en el que todos el apartamento …
$166,144
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Apartamento 4 habitaciones en Bendoriai, Lituania
Apartamento 4 habitaciones
Bendoriai, Lituania
Habitaciones 4
Área 93 m²
Piso 2/3
Sold SWITZERLAND AND YAUKUS 4 CASTLE BUILDING IN A HEADER with 2 PLACE OF SALE El apartament…
$288,588
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Apartamento 2 habitaciones en Didzioji Riese, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Didzioji Riese, Lituania
Habitaciones 2
Área 34 m²
Piso 5/5
¡Tu YIN y tus dos ángeles han estado en libertad! FORMER PRINCIPLES: - Apartamento totalmen…
$98,541
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Apartamento 2 habitaciones en Bajorai, Lituania
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Bajorai, Lituania
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Área 42 m²
Piso 3/3
3 a 15 apartamentos BAYOR COLOUR Un proyecto residencial único en el que todos el apartamen…
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Apartamento 2 habitaciones en Bajorai, Lituania
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Bajorai, Lituania
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Área 67 m²
Piso 2/3
2-13 apartamento BAYOR COLOUR Un proyecto residencial único en el que todos el apartamento …
$189,219
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Apartamento 3 habitaciones en Kalveliai, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Kalveliai, Lituania
Habitaciones 3
Área 61 m²
Piso 2/2
VENTA DE 3 CAPSULES FOR LANGUAGE K., VILNIUS RAJ. FORMER PRINCIPLES: * LOWER CONSTRUCTION: *…
$80,528
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Apartamento 2 habitaciones en Bajorai, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Bajorai, Lituania
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Área 54 m²
Piso 3/3
3 a 21 apartamentos BAYOR COLOUR Un proyecto residencial único en el que todos el apartamen…
$148,240
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Apartamento 2 habitaciones en Bajorai, Lituania
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Bajorai, Lituania
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Área 54 m²
Piso 1/3
1-02 apartamento BAYOR COLOUR Imagina el café de la mañana en el aire fresco, noches tranqu…
$158,067
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Apartamento 4 habitaciones en Bajorai, Lituania
Apartamento 4 habitaciones
Bajorai, Lituania
Habitaciones 4
Área 90 m²
Piso 1/3
Apartamento 1-08 BAYOR COLOUR Imagina el café de la mañana en el aire fresco, noches tranqu…
$242,293
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Apartamento 2 habitaciones en Bajorai, Lituania
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Bajorai, Lituania
Habitaciones 2
Área 55 m²
Piso 1/3
1-03 apartamento BAYOR COLOUR Imagina el café de la mañana en el aire fresco, noches tranqu…
$164,990
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Apartamento 2 habitaciones en Ezeraiciai, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Ezeraiciai, Lituania
Habitaciones 2
Área 61 m²
Piso 1/2
2 habitaciones, 61,33 m2 apartamento en venta en VILON CITY (9 km a PC "BIG") Apartamento s…
$184,329
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Apartamento 2 habitaciones en Ezeraiciai, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Ezeraiciai, Lituania
Habitaciones 2
Área 53 m²
Piso 1/2
Invitamos a los primeros residentes de "VILON CITY" a ver y establecer en apartamentos de ti…
$168,945
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