Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Lituania
  3. Seda
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Seda, Lituania

1 propiedad total found
Propiedad comercial 669 m² en Seda, Lituania
Propiedad comercial 669 m²
Seda, Lituania
Área 669 m²
Piso 1
SUBMITTED PROFESSIONAL, COMMERCIAL COMMERCIAL COMPLEX (KVAD 669,22) with INDIVIDUAL and OTHE…
$585,290
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir