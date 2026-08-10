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Casas en Venta en Salcininku rajono savivaldybe, Lituania

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Salcininkai
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4 propiedades total found
Casa en Salcininkai, Lituania
Casa
Salcininkai, Lituania
Área 154 m²
Número de plantas 2
FRENCH, NEW G. 27, DESIGNATED PERSPECTALS 154.04 KV.M LIVESTOCK NAM with FARM BUILDINGs 16,1…
$191,285
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Casa en Salcininkai, Lituania
Casa
Salcininkai, Lituania
Área 91 m²
Número de plantas 1
¡Sala de la casa de los jóvenes! LOCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS MIESTOS EN LAS ESFERAS Y…
$77,064
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Casa en Salcininkai, Lituania
Casa
Salcininkai, Lituania
Área 98 m²
Número de plantas 1
Los 98 KV.M Viviendo HOUSEHOLD with the 8,21 ARM COUNTRY MIESTO CENTRE, P. BIOSTOVSKI G. 4, …
$111,749
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Casa en Zagarine, Lituania
Casa
Zagarine, Lituania
Área 52 m²
Número de plantas 1
VENTA DE LA FUERZA EN LA ZONA DE LIBERTAD, CAPACIDAD - Sí. PRINCIPIOS: • SHAKE PRELIMINARY R…
$64,886
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