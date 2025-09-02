Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Lituania
  3. Rieses seniunija
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Piscina

Casas con piscina en Venta en Rieses seniunija, Lituania

Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa en Didzioji Riese, Lituania
Casa
Didzioji Riese, Lituania
Área 237 m²
Número de plantas 2
En la casa principal de la casa se vende 236,53 metros cuadrados, apartamento de 6 habitacio…
$287,477
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Rieses seniunija, Lituania

con Garaje
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir