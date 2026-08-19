Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Lituania
  3. Rieses seniunija
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Rieses seniunija, Lituania

;
Casa Borrar
Eliminar
10 propiedades total found
Casa en Pasiliai, Lituania
Casa
Pasiliai, Lituania
Área 182 m²
Número de plantas 1
Un bloque recién establecido bordeando Vilnius Una casa de 4 habitaciones con garaje para 2 …
$343,154
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Casa en Didieji Gulbinai, Lituania
Casa
Didieji Gulbinai, Lituania
Área 136 m²
Número de plantas 1
SETTLEMENT / DELIVERY A + + ENERGY CLASES PARA UNA CASA COLORADA EN MULTIPACKS! En este pro…
$448,147
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Casa en Didieji Gulbinai, Lituania
Casa
Didieji Gulbinai, Lituania
Área 136 m²
Número de plantas 1
SETTLEMENT / DELIVERY A + + ENERGY CLASES PARA UNA CASA COLORADA EN MULTIPACKS! En este pro…
$454,665
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
It Is RealtyIt Is Realty
Casa en Pasiliai, Lituania
Casa
Pasiliai, Lituania
Área 182 m²
Número de plantas 1
Un bloque recién establecido bordeando Vilnius Una casa de 4 habitaciones con garaje para 2 …
$342,124
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Casa en Uzuezere, Lituania
Casa
Uzuezere, Lituania
Área 191 m²
Número de plantas 2
Con la costa del lago, una casa residencial de 191,04 metros cuadrados con una parcela de 39…
$273,978
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Casa en Skirgiskes, Lituania
Casa
Skirgiskes, Lituania
Área 84 m²
Número de plantas 1
La casa se vende por el bosque y a 500 metros del jardín del río Neris con una parcela de 8,…
$58,440
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
TekceTekce
Casa en Skirgiskes, Lituania
Casa
Skirgiskes, Lituania
Área 198 m²
Número de plantas 2
Los invitamos a visitar y vivir para evaluar estas casas idílicas rodeadas de naturaleza, a …
$682,964
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Casa en Didzioji Riese, Lituania
Casa
Didzioji Riese, Lituania
Área 174 m²
Número de plantas 2
VENTA YAUKUS 5 CASTLE HOUSEHOLD EN ROAD Y RAW ROAD! La casa se encuentra en 11,75 metros, r…
$403,654
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Casa en Vilna, Lituania
Casa
Vilna, Lituania
Área 161 m²
Número de plantas 1
VENTA DE LA NUEVA CONSTRUCCIÓN HOUSEHOLD with A FULL STARING EN VANAGIN! La casa será transf…
$513,231
Dejar una solicitud
Casa en Bratoniskes, Lituania
Casa
Bratoniskes, Lituania
Área 194 m²
Número de plantas 2
EXCLUSIVE HOUSEHOLD BRATONICES - NATURAL RACK with OWN PEOPLE! Una amplia casa de 193 metro…
$289,710
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių

Parámetros de las propiedades en Rieses seniunija, Lituania

con Garaje
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir