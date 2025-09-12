Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Lituania
  3. Rieses seniunija
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Rieses seniunija, Lituania

2 propiedades total found
Propiedad comercial 612 m² en Kalinas, Lituania
Propiedad comercial 612 m²
Kalinas, Lituania
Área 612 m²
Piso 1
VENTA DE 612 CONOCIMIENTOS M. ADMINISTRATIVE / PRODUCTION / STORAGE BUILDINGs for MEDICAL G.…
$1,34M
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 612 m² en Kalinas, Lituania
Propiedad comercial 612 m²
Kalinas, Lituania
Área 612 m²
Piso 1
VENTA DE 612 CONOCIMIENTOS M. ADMINISTRATIVE / PRODUCTION / STORAGE BUILDINGs for MEDICAL G.…
$1,34M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir