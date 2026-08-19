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Locales comerciales en venta en Distrito Municipio de Prienai, Lituania

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6 propiedades total found
Propiedad comercial 3 340 m² en Skuige, Lituania
Propiedad comercial 3 340 m²
Skuige, Lituania
Área 3 340 m²
Piso 1
SAID IN THE PRACTICES OF MILITARY BUSINESS PRICES. La parcela de tierra de 1.8 ha se vende y…
$274,633
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Propiedad comercial 98 m² en Kebliskiai, Lituania
Propiedad comercial 98 m²
Kebliskiai, Lituania
Área 98 m²
- La parcela con edificios en la costa de Nemunas, Prienai, Panemunės str. 11A - Buscando pa…
$123,348
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Propiedad comercial 752 m² en Prienai, Lituania
Propiedad comercial 752 m²
Prienai, Lituania
Área 752 m²
Piso 2
Desarrollando para promocionar los PREMISOS COMMERCIALES al CENTRO. EXCHANGE OF DOMINIA Ad…
$79,778
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Propiedad comercial 1 426 m² en Ingavangis, Lituania
Propiedad comercial 1 426 m²
Ingavangis, Lituania
Área 1 426 m²
PRESENTACIÓN DE PREMISAS DE PRODUCCIÓN CORRECTION OF BUDGETARY IMBALANCES Se venden 2 almace…
$70,947
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Propiedad comercial 2 973 m² en Asminta, Lituania
Propiedad comercial 2 973 m²
Asminta, Lituania
Área 2 973 m²
Piso 1
CRUSO INDUSTRIAL Vendido con una LOW en el AREA BALTIC Dirección: Parko g. 46, Balbieriškis,…
$408,515
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Propiedad comercial 931 m² en Ingavangis, Lituania
Propiedad comercial 931 m²
Ingavangis, Lituania
Área 931 m²
Piso 1
PRESENTACIÓN DE PREMISAS DE PRODUCCIÓN CORRECTION OF BUDGETARY IMBALANCES Los almacenes de g…
$159,557
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