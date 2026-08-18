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Propiedades residenciales en venta en Priekules seniunija, Lituania

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casas independientes
12
12 propiedades total found
Casa en Svencele, Lituania
Casa
Svencele, Lituania
Área 105 m²
Número de plantas 2
Vida excepcional En la isla de Svenciles - donde la naturaleza se encuentra con el lujo! La…
$726,236
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Casa en Dituva, Lituania
Casa
Dituva, Lituania
Área 194 m²
Número de plantas 2
¡La casa se ha vendido a la venta! = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =…
$112,452
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Casa en Dercekliai, Lituania
Casa
Dercekliai, Lituania
Área 92 m²
Número de plantas 2
NAM de SODO en GRECE -----------------------------------------------------------------------…
$111,873
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It Is RealtyIt Is Realty
Casa en Svencele, Lituania
Casa
Svencele, Lituania
Área 105 m²
Número de plantas 2
Vida excepcional En la isla de Svenciles - donde la naturaleza se encuentra con el lujo! La…
$663,067
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Casa en Svencele, Lituania
Casa
Svencele, Lituania
Área 166 m²
Número de plantas 2
VENTA DE FARM SOURCE with THREE BUILDINGs in NATURAL ANGLE with OWN ACCESS and HARVESTING Ub…
$567,965
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Casa en Dreverna, Lituania
Casa
Dreverna, Lituania
Área 96 m²
Número de plantas 2
SUBMITTED REGULARITY EXCEED BY THE PARTS OF THE ORGANISATION with 17.36 HOUSEHOLD LOCATION O…
$241,644
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TekceTekce
Casa en Dercekliai, Lituania
Casa
Dercekliai, Lituania
Área 106 m²
Número de plantas 2
CLASE EXCLUSIVA "A + +" HOUSEHOLD ON THE MARINE CARRY MULTILATERAL LAKES, SEGUNDO AÑO 42 PRI…
$897,332
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Casa de campo 3 habitaciones en Svencele, Lituania
Casa de campo 3 habitaciones
Svencele, Lituania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Lithuania, Klaipėda district, Svancelė village, on Nerijos street, a cozy, modern, smart, e…
$201,497
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Casa en Dreverna, Lituania
Casa
Dreverna, Lituania
Área 72 m²
Número de plantas 2
"DREVERNOS PORT" MODULA DE ALTA CALIDAD HOUSEHOLDS ON THE CARRY OF MARITIME ¡Bien el juego y…
$284,922
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Casa 3 habitaciones en Svencele, Lituania
Casa 3 habitaciones
Svencele, Lituania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Lithuania, Klaipėda district, Svancelė village, on Nerijos street, a cozy, modern, smart, ec…
$244,142
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Casa en Dreverna, Lituania
Casa
Dreverna, Lituania
Área 120 m²
Número de plantas 1
SUBMITTED REGULATORY PART OF THE FUEL HOUSEHOLD with LAND DISEASES DREVERNOS KAIME FLEXIBLE …
$139,496
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Casa de campo 3 habitaciones en Svencele, Lituania
Casa de campo 3 habitaciones
Svencele, Lituania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Lithuania, Klaipėda district, Svancelė village, on Nerijos street, a cozy, modern, smart, ec…
$244,142
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Parámetros de las propiedades en Priekules seniunija, Lituania

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