  1. Realting.com
  2. Lituania
  3. Pilviskiai
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Pilviskiai, Lituania

1 propiedad total found
Casa en Padurpinycys, Lituania
Casa
Padurpinycys, Lituania
Área 122 m²
Número de plantas 1
La casa se vende con edificios de granja, una amplia parcela de 20 ares de tierra en Pilvišk…
$60,832
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
