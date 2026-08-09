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Casas en Venta en Panevezio miesto savivaldybe, Lituania

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Panevėžys
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10 propiedades total found
Casa en Panevėžys, Lituania
Casa
Panevėžys, Lituania
Área 79 m²
Número de plantas 2
79 metros cuadrados parte de la casa en Venslaviškio g. Panevėžys. Tierra perteneciente a pa…
$73,036
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Casa en Panevėžys, Lituania
Casa
Panevėžys, Lituania
Área 60 m²
Número de plantas 1
La casa de jardín cerca del río Levens se vende en Sod Resumen g., Gassonsk., distrito Panev…
$34,123
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Casa en Panevėžys, Lituania
Casa
Panevėžys, Lituania
Área 76 m²
Número de plantas 1
VENTA DE CASA EN EL SODGE DEL CENTRO DEL DEL DEL Árbol. NAMAS ONE-AGE, SALE PART - 75,67 KV.…
$77,094
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Casa en Panevėžys, Lituania
Casa
Panevėžys, Lituania
Área 124 m²
Número de plantas 1
TALLE QUESTIONARIO EN WINE K. SALES 124 KV.M. AREA HOUSEHOLD con 74 años de vida. EL CASO EN…
$99,546
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Casa en Panevėžys, Lituania
Casa
Panevėžys, Lituania
Área 98 m²
Número de plantas 1
Extraordinary homestead with a plot of land of nearly 6 hectáreas in Panevėžys district, Kra…
$52,888
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Casa en Panevėžys, Lituania
Casa
Panevėžys, Lituania
Área 94 m²
Número de plantas 1
Enviando a LIVE HAZARD E. En LIUTKEVIUS GATH, el casero independiente QUARTER PAÍS DEL CENTR…
$111,120
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Casa en Panevėžys, Lituania
Casa
Panevėžys, Lituania
Área 33 m²
Número de plantas 2
PARKYDAM 1 K. Pero en RAMYGALOS GATH, BEVEIK MIESTO CENTRE, DELIVADO. EL BUTTER ES EL SEGUND…
$21,654
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Casa en Panevėžys, Lituania
Casa
Panevėžys, Lituania
Área 125 m²
Número de plantas 2
La parte de la casa vendió 125.30 metros cuadrados (dividida verticalmente como una casa de …
$159,557
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Casa en Panevėžys, Lituania
Casa
Panevėžys, Lituania
Área 45 m²
Número de plantas 1
VENTA DE LA PARTE DEL CASO EN EL GATH J.TILLING, CIRCUMSTO INDEPENDIENTO CENTRE. PARTE DEL H…
$37,610
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Casa en Panevėžys, Lituania
Casa
Panevėžys, Lituania
Área 150 m²
Número de plantas 2
Sending LIVE HAZARD S. DOUBTS OF THE REPUBLIC OF THE INDIVIDUAL HOUSEHOLDS En el estado actu…
$219,779
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Parámetros de las propiedades en Panevezio miesto savivaldybe, Lituania

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