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Locales comerciales en venta en Panevezio miesto savivaldybe, Lituania

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Panevėžys
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Propiedad comercial 1 478 m² en Panevėžys, Lituania
Propiedad comercial 1 478 m²
Panevėžys, Lituania
Área 1 478 m²
Piso 1
LOCALIZACIÓN ESTRATEGICA DE LA BUSINESS EN FULL - FUNCIONAMIENTO / PRODUCCIÓN CORRECCIONES C…
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Propiedad comercial 139 m² en Panevėžys, Lituania
Propiedad comercial 139 m²
Panevėžys, Lituania
Área 139 m²
!!! BUILDINGS DESIGN by PROJECT G.20A with the LOSS of 3,63 ARM AREA. BUILDINGs for the INST…
$85,673
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Propiedad comercial 39 m² en Panevėžys, Lituania
Propiedad comercial 39 m²
Panevėžys, Lituania
Área 39 m²
Piso 1
MANTENIMIENTO DE LA ASAMBLEA COMMERCIAL CON LA ACCIÓN CLIMA G. 38. ÁREA BÁSICA - 38 KV.M. de…
$28,801
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TekceTekce
Propiedad comercial 182 m² en Panevėžys, Lituania
Propiedad comercial 182 m²
Panevėžys, Lituania
Área 182 m²
Piso 1
En el mismo CENTRO DE CIRCUMSTP de RESIDENCIA, SEGUNDO G., COMPARABLE DE DESTINACIÓN DE COME…
$136,763
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