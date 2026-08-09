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Apartamentos en venta en Panevezio miesto savivaldybe, Lituania

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Panevėžys
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11 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Panevėžys, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Panevėžys, Lituania
Habitaciones 2
Área 54 m²
Piso 4/5
En el CENTRO PARTE DE LOS MIESTS, EL RAMBYNO G. Supuesta a ser trasladada al nombre de las d…
$96,532
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Apartamento 3 habitaciones en Panevėžys, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Panevėžys, Lituania
Habitaciones 3
Área 62 m²
Piso 3/3
EN LA SEGUNDA ORIA DE LAS CIRCUNSTANCIAS DEL DEL ÁMBITO - LA VENTA EXCLUSIVA DE LIBERTAD EN …
$241,930
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Apartamento 1 habitación en Panevėžys, Lituania
Apartamento 1 habitación
Panevėžys, Lituania
Habitaciones 1
Área 37 m²
Piso 2/9
Apartamento de 1 habitación recientemente renovado en Nemuno str., Panevėžys. El apartamento…
$69,585
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 3 habitaciones en Panevėžys, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Panevėžys, Lituania
Habitaciones 3
Área 90 m²
Piso 1/1
La venta era pequeña, pero en la época del crecimiento con un bajo de 13 brazos, y en el con…
$75,355
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Apartamento 3 habitaciones en Panevėžys, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Panevėžys, Lituania
Habitaciones 3
Área 65 m²
Piso 4/5
VENTA DE LUZ Y FUNCIONALES RESPUESTA 3 CAPBASE PERO EN EL BASE G.! ¿Estás buscando una vivie…
$111,454
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Apartamento 2 habitaciones en Panevėžys, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Panevėžys, Lituania
Habitaciones 2
Área 37 m²
Piso 3/3
Apartamento de 2 habitaciones con 7 metros cuadrados en venta en uno de los lugares más atra…
$148,614
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Apartamento 1 habitación en Panevėžys, Lituania
Apartamento 1 habitación
Panevėžys, Lituania
Habitaciones 1
Área 27 m²
Piso 7/9
VENTA DE 1 COLUMN PERO CON BACKGROUND G., 67, SEPTINTAME HOWEVER, INDEX MIESTE. ¡Ha sido un …
$35,146
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Apartamento 2 habitaciones en Panevėžys, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Panevėžys, Lituania
Habitaciones 2
Área 44 m²
Piso 5/5
Las dos tablas deberían compartir G. REGULACIONES DE PERSONA, CAÑA Y LUZ. REDES SIGNIFICANTE…
$87,372
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Apartamento 3 habitaciones en Panevėžys, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Panevėžys, Lituania
Habitaciones 3
Área 61 m²
Piso 3/4
VENTA DE DIFERENTES, LUZ Y ESPECTOSAS 3 CASTLE BUILDING IN THE SEAT CENTRE! Es una gran opor…
$176,606
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Apartamento 2 habitaciones en Panevėžys, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Panevėžys, Lituania
Habitaciones 2
Área 46 m²
Piso 4/5
VENTA DE 2 CASTLE PERO EN UN DRAWN UP EN LA NEGOCIACIÓN DE G! ¿Busca un apartamento acogedor…
$73,616
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Apartamento 3 habitaciones en Panevėžys, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Panevėžys, Lituania
Habitaciones 3
Área 59 m²
Piso 5/5
VENTA DE 3 HOUSEHOLDS EN J. BASANAVIČIUS G., MIESTO CENTRE. Estas casas emblemáticas en los …
$90,511
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Parámetros de las propiedades en Panevezio miesto savivaldybe, Lituania

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