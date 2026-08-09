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Locales comerciales en venta en Mazeikiu rajono savivaldybe, Lituania

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Mazeikiai
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6 propiedades total found
Propiedad comercial 62 m² en Mazeikiai, Lituania
Propiedad comercial 62 m²
Mazeikiai, Lituania
Área 62 m²
Piso 1
PRESENTACIÓN DEL PATERN Y FUNCIONAMIENTO DE LA ALLOCACIÓN (ODONÓLOGO) _ GENERAL: - Dirección…
$104,337
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Propiedad comercial 838 m² en Seda, Lituania
Propiedad comercial 838 m²
Seda, Lituania
Área 838 m²
Piso 1
SUBMITTED PROFESSIONAL, COMMERCIAL COMMERCIAL COMPLEX (KVAD 669,22) with INDIVIDUAL and OTHE…
$576,419
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Propiedad comercial 63 m² en Mazeikiai, Lituania
Propiedad comercial 63 m²
Mazeikiai, Lituania
Área 63 m²
Piso 1
DESIRANDO PARA PROVISAR PREMISAS COMMERCIALES EN EL PRIMER PAÍS MAJOR DE LOS PRIMEROS MIESTO…
$75,355
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TekceTekce
Propiedad comercial 64 m² en Mazeikiai, Lituania
Propiedad comercial 64 m²
Mazeikiai, Lituania
Área 64 m²
Piso 1
PRESENTACIÓN DEL PATLOS EN UN CENTRO VISIBLE, MICRORAJON ASOCACIONES MISCELLANEOUS MAY BE AP…
$102,572
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Propiedad comercial 68 m² en Mazeikiai, Lituania
Propiedad comercial 68 m²
Mazeikiai, Lituania
Área 68 m²
Piso 1
RENTAL OR SALE OF COMMERCIAL PATLALPOS ON A VISIBLE HEAD, MICRORAJON CENTRE. PRECIOS RENTALE…
$170,953
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Propiedad comercial 51 m² en Mazeikiai, Lituania
Propiedad comercial 51 m²
Mazeikiai, Lituania
Área 51 m²
Piso 1
VENTA DE KIRPYLA - GREECE SALON Los locales de 50 metros cuadrados son adecuados para activ…
$77,499
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