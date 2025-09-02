Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Lituania
  3. Linkuva
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Linkuva, Lituania

1 propiedad total found
Casa en Linkuva, Lituania
Casa
Linkuva, Lituania
Área 64 m²
Número de plantas 1
Casa en LINKUVA, TRAY RAJ. - Sí. CARACTERISTICAS DEL OBJETO Parcela: 18.17 un suave, orden…
$30,285
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir