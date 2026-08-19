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Locales comerciales en venta en Kedainiu rajono savivaldybe, Lituania

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Kedainiai
7
9 propiedades total found
Propiedad comercial 2 203 m² en Kedainiai, Lituania
Propiedad comercial 2 203 m²
Kedainiai, Lituania
Área 2 203 m²
Piso 1
SALES, STORAGE BUILDINGS. BOTTLE MIESE Te invito a familiarizarte con el lugar y los edifici…
$206,440
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Propiedad comercial 169 991 m² en Kedainiai, Lituania
Propiedad comercial 169 991 m²
Kedainiai, Lituania
Área 169 991 m²
OBJETO INDIVIDUAL - 17 HA AERODROME SEAT, WHETHER DIFFERENT NUCLEAR TACK, MANEVRATION TACKS,…
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Propiedad comercial 169 991 m² en Kedainiai, Lituania
Propiedad comercial 169 991 m²
Kedainiai, Lituania
Área 169 991 m²
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Propiedad comercial 1 200 m² en Kedainiai, Lituania
Propiedad comercial 1 200 m²
Kedainiai, Lituania
Área 1 200 m²
PRÁCTICAS DE VENTA / RENDERED, BOARD MIESTE, S. DARIAUS Y GUM G. Address - S. Dariaus ir Gi…
$341,907
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Propiedad comercial 102 m² en Kedainiai, Lituania
Propiedad comercial 102 m²
Kedainiai, Lituania
Área 102 m²
Piso 1
BUILDINGs SUBMITTED IN THE SEAT OF BODYERS, with the CONTRACT OF STATE LOSSES ON LAND Addre…
$101,432
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Propiedad comercial 1 490 m² en Kedainiai, Lituania
Propiedad comercial 1 490 m²
Kedainiai, Lituania
Área 1 490 m²
Piso 1
VENTA DE PRODUCCIÓN CORRECCIONES INDUSTRIALES BUILDING BETTER Los locales de producción se …
$283,783
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TekceTekce
Propiedad comercial 160 m² en Kedainiai, Lituania
Propiedad comercial 160 m²
Kedainiai, Lituania
Área 160 m²
Piso 1
VENTA DE PRIMEROS BUILDINGS IN FEED KAIME. GENERAL: • Kėdainiai raj. sav., Pašušvio village…
$11,397
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Propiedad comercial 700 m² en Patranys, Lituania
Propiedad comercial 700 m²
Patranys, Lituania
Área 700 m²
Piso 1
Negocios con locales comerciales, equipos, bienes, cerca de Kaišiadorys Información general…
$455,876
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Propiedad comercial 20 370 m² en Bajenai I, Lituania
Propiedad comercial 20 370 m²
Bajenai I, Lituania
Área 20 370 m²
Número de plantas 1
$13,58M
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