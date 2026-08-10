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Casas en Venta en Kazlu Rudos savivaldybe, Lituania

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4 propiedades total found
Casa en Kazlu Ruda, Lituania
Casa
Kazlu Ruda, Lituania
Área 80 m²
Número de plantas 2
Casa en venta, situada en la parte central de Kazlú Rūda, en una espaciosa parcela del siglo…
$102,758
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Casa en Jure, Lituania
Casa
Jure, Lituania
Área 60 m²
Número de plantas 1
Casa en venta cerca del bosque, municipio de Kazajstán Rūda, localidad de Jurė, calle Miško …
$45,792
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Casa en Judrarude, Lituania
Casa
Judrarude, Lituania
Área 237 m²
Número de plantas 2
MUESTRA PARA COMPRAR EDIFICIOS COMPLETAMENTE INSTALADOS! EL JARDÍN ES ADECUADO PARA VIVIR TO…
$440,535
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Casa en Jure, Lituania
Casa
Jure, Lituania
Área 57 m²
Número de plantas 1
Vendió a su casa con flores de fragancias, asegúrate de la casa en la salvación del gobierno…
$53,181
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