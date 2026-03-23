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Arrendamiento a largo plazo bienes raíces comerciales en Distrito Municipio de Kaunas, Lituania

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6 propiedades total found
Propiedad comercial 320 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 320 m²
Kaunas, Lituania
Área 320 m²
Piso 2
$2,319
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Propiedad comercial 2 693 m² en Naujasodis, Lituania
Propiedad comercial 2 693 m²
Naujasodis, Lituania
Área 2 693 m²
Piso 1
$24,976
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Propiedad comercial 435 m² en Gaizenai, Lituania
Propiedad comercial 435 m²
Gaizenai, Lituania
Área 435 m²
Piso 1
$252
por mes
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Propiedad comercial 200 m² en Karmelava, Lituania
Propiedad comercial 200 m²
Karmelava, Lituania
Área 200 m²
Piso 2
$1,159
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Propiedad comercial 2 216 m² en Zemaitkiemis, Lituania
Propiedad comercial 2 216 m²
Zemaitkiemis, Lituania
Área 2 216 m²
Piso 1
$14,130
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Propiedad comercial 36 m² en Ramuciai, Lituania
Propiedad comercial 36 m²
Ramuciai, Lituania
Área 36 m²
Piso 3
$313
por mes
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