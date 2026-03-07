Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Lituania
  3. Jure
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Jure, Lituania

Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Jure, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Jure, Lituania
Habitaciones 3
Área 46 m²
Piso 1/2
$54,487
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir