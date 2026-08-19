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Locales comerciales en venta en Jonavos rajono savivaldybe, Lituania

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Jonava
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5 propiedades total found
Propiedad comercial 850 m² en Jonava, Lituania
Propiedad comercial 850 m²
Jonava, Lituania
Área 850 m²
Piso 1
VENTA DE COMMERCIAL, COHESION DESTINATION OF 850 KV.M, YONVA, Your STAFF G.! Para su POSTAL,…
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Propiedad comercial 492 m² en Kuigaliai, Lituania
Propiedad comercial 492 m²
Kuigaliai, Lituania
Área 492 m²
Piso 1
VENTA DE UN TRABAJO DEL PATRIÓN - NUEVA INSTALLACIÓN DE LAS BUILDINGS DE RESOLUCIÓN BETWEEN …
$110,134
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Propiedad comercial 53 m² en Cicinai, Lituania
Propiedad comercial 53 m²
Cicinai, Lituania
Área 53 m²
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Propiedad comercial 1 520 m² en Jonava, Lituania
Propiedad comercial 1 520 m²
Jonava, Lituania
Área 1 520 m²
VENTA DE PUBLIC - PASSENGER Los locales para la venta son adecuados para una variedad de ac…
$750,482
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Propiedad comercial 520 m² en Jonava, Lituania
Propiedad comercial 520 m²
Jonava, Lituania
Área 520 m²
VENTA DE 4 HOUSEHOLDS - CASA APORTANTE EN YONVA, DARIUS Y RUSSIAN G. LOCAL DE TOOL Y GERA -…
$927,443
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