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Apartamentos en venta en Jonavos rajono savivaldybe, Lituania

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Jonava
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16 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Jonava, Lituania
Apartamento 4 habitaciones
Jonava, Lituania
Habitaciones 4
Área 98 m²
Piso 2/2
Casas de dos apartamentos con parcela de tierra a orillas del río! - El primer alto tiene pa…
$212,528
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Apartamento 3 habitaciones en Jonava, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Jonava, Lituania
Habitaciones 3
Área 65 m²
Piso 4/5
Soldado ESPACIO Y RAISED 3 CAPSULES EN DIGIT! Bien descifrado de la operación posterior. L…
$120,965
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Apartamento 4 habitaciones en Jonava, Lituania
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Jonava, Lituania
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$210,385
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It Is RealtyIt Is Realty
Apartamento 4 habitaciones en Jonava, Lituania
Apartamento 4 habitaciones
Jonava, Lituania
Habitaciones 4
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Piso 2/2
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Apartamento 4 habitaciones en Jonava, Lituania
Apartamento 4 habitaciones
Jonava, Lituania
Habitaciones 4
Área 98 m²
Piso 2/2
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Apartamento 3 habitaciones en Jonava, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Jonava, Lituania
Habitaciones 3
Área 73 m²
Piso 1/3
VENTA DE UN INDIVIDUAL Y UNSTANDARD 3 CAPSULES HA ESTADO EN EL SEGUNDO POINT OF THE CITIZENS…
$138,551
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TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Jonava, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Jonava, Lituania
Habitaciones 3
Área 65 m²
Piso 2/9
SUBMITTED PROCEDURE FOR COMPLAINTS PRINCIPIOS: Apartamento en la segunda planta Diseño amp…
$123,837
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Apartamento 3 habitaciones en Jonava, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Jonava, Lituania
Habitaciones 3
Área 64 m²
Piso 7/9
IN JONVA, Mr Western G. SALE OF SPACE TO THE 3THS OF THEIR CAPBATS. El apartamento, que est…
$102,598
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Apartamento 4 habitaciones en Jonava, Lituania
Apartamento 4 habitaciones
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Apartamento 4 habitaciones en Jonava, Lituania
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Apartamento 4 habitaciones en Jonava, Lituania
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Apartamento 1 habitación en Jonava, Lituania
Apartamento 1 habitación
Jonava, Lituania
Habitaciones 1
Área 29 m²
Piso 8/9
El PROCEDIMIENTO WRITTEN será entregado con 9 PROC. ¡Renovaciones y vistas totalmente pagad…
$59,805
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Apartamento 4 habitaciones en Jonava, Lituania
Apartamento 4 habitaciones
Jonava, Lituania
Habitaciones 4
Área 98 m²
Piso 2/2
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Apartamento 4 habitaciones en Switzerland, Lituania
Apartamento 4 habitaciones
Switzerland, Lituania
Habitaciones 4
Área 108 m²
Piso 1/1
Modern A + + clase, 107 m 2 apartamentos de una sola planta en una casa doble con ~ 5-8 bar …
$286,232
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Apartamento 4 habitaciones en Jonava, Lituania
Apartamento 4 habitaciones
Jonava, Lituania
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Área 98 m²
Piso 2/2
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Apartamento 4 habitaciones en Jonava, Lituania
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