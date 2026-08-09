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Propiedades residenciales en venta en Elektrenu seniunija, Lituania

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Elektrenai
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Casa en Elektrenai, Lituania
Casa
Elektrenai, Lituania
Área 90 m²
Número de plantas 1
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Apartamento 3 habitaciones en Elektrenai, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Elektrenai, Lituania
Habitaciones 3
Área 58 m²
Piso 4/4
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Casa en Elektrenai, Lituania
Casa
Elektrenai, Lituania
Área 203 m²
Número de plantas 2
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Casa en Elektrenai, Lituania
Casa
Elektrenai, Lituania
Área 60 m²
Número de plantas 2
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Apartamento 2 habitaciones en Elektrenai, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Elektrenai, Lituania
Habitaciones 2
Área 38 m²
Piso 1/4
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$115,351
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Casa en Elektrenai, Lituania
Casa
Elektrenai, Lituania
Área 149 m²
Número de plantas 2
Casa de dos plantas en venta en la aldea de Naujasis Kietaviškės, Elektrėn Resumen sav. Esta…
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Casa en Elektrenai, Lituania
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Elektrenai, Lituania
Área 60 m²
Número de plantas 2
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Apartamento 3 habitaciones en Elektrenai, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Elektrenai, Lituania
Habitaciones 3
Área 67 m²
Piso 3/9
En un lugar tranquilo y hermoso en Elektrėnai, Friendship Street 11, recientemente amueblado…
$163,730
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Casa en Elektrenai, Lituania
Casa
Elektrenai, Lituania
Área 339 m²
Número de plantas 2
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Apartamento 2 habitaciones en Elektrenai, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Elektrenai, Lituania
Habitaciones 2
Área 62 m²
Piso 2/2
= El apartamento tiene 61.90 metros cuadrados / m TERASA en el techo, del mismo tamaño que l…
$217,254
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Tipos de propiedades en Elektrenu seniunija

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