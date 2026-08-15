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Propiedades residenciales en venta en Babtu seniunija, Lituania

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Casa en Naujasodziai, Lituania
Casa
Naujasodziai, Lituania
Área 51 m²
Número de plantas 1
¡Sodo HOUSEHOLD IN THE GREAT SPACE! Buscando la calma, la naturaleza y la comunicación conv…
$53,006
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Casa en Zacisius, Lituania
Casa
Zacisius, Lituania
Área 28 m²
Número de plantas 1
El jardín se vende en el pueblo de Zacucius. ¡Te pido que lo veas! Beneficios: • Neat, luga…
$55,987
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Casa en Naujatriobiai, Lituania
Casa
Naujatriobiai, Lituania
Área 37 m²
Número de plantas 1
VENTE SODO SLAUGHTER with HOUSEOLD NEW PRACE, MILK AREA ¿Buscando un lugar tranquilo para l…
$63,031
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