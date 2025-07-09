  1. Realting.com
Complejo residencial

Tatu City, Kenia
$54,800
ID: 27477
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 22/8/25

Localización

  • País
    Kenia
  • Región / estado
    Central Kenya
  • Barrio
    Ruiru
  • Ciudad
    Gitothua ward
  • Ciudad
    Tatu City

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  Clase
    Clase
    Clase Premium
  Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  Número de plantas
    Número de plantas
    10

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Además

  • Transacción remota

Sobre el complejo

Descubra un nivel de vida premium en el corazón mismo del distrito de negocios central de Tatu City. Aquí, la naturaleza exótica de parques, bosques y plantaciones de café se encuentra con la arquitectura moderna y la infraestructura de clase internacional, el equilibrio ideal de la naturaleza y la comodidad urbana. Una ubicación única cerca de Nairobi, el aeropuerto y el estadio Kasarani garantiza la máxima movilidad y acceso rápido a través de autopistas clave. A poca distancia se encuentra la legendaria Giraffe Manor y una ruta de paseo de jirafa: una rara experiencia de estilo de vida que mejora el atractivo de la propiedad para la vida y la inversión.

Diseños (renovados)

  • Estudio - área desde 33 m2, precio desde $54,800

  • 1 dormitorio - área desde 56.7 m2, precio desde $94,000

  • 2 dormitorios — zona desde 95.3 m2, precio desde 148.700 dólares

  • 3 dormitorios — zona desde 159.2 m2, precio desde $248.500

El distrito central de Tatu se desarrolla según los principios de sostenibilidad e inclusividad, combinando orgánicamente espacios residenciales, comerciales y recreativos, es un ecosistema creciente con alta capitalización. El complejo cuenta con 193 apartamentos premium con diseños bien diseñados, 206 plazas de aparcamiento, y una zona privada de 8,085 m2, diseñado para comodidad y prestigio. Seleccione una dirección que se adapte a su estilo de vida y rendimiento.

Infraestructura

  • Restaurante

  • Elegante vestíbulo

  • Piscina al aire libre

  • Gimnasio

  • Áreas de juego para niños

  • Espacios comerciales

  • Jardín privado " Zonas recreativas

Desarrollado por Rendeavour, el nuevo constructor de ciudades más grande de África, Tatu City es un entorno dinámico para vivir, trabajar y entretenimiento para más de 250.000 residentes y atrae a numerosos visitantes. Es el hogar de escuelas, varias opciones de vivienda, y una próspera Zona Económica Especial con más de 78 empresas operativas. Tatu City ha revolucionado el estilo de vida de Kenia reduciendo la congestión de tráfico y los tiempos de conmutación.

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 56.7
Precio por m², USD 1,658
Precio del apartamento, USD 94,000
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 95.3
Precio por m², USD 1,560
Precio del apartamento, USD 148,700
Apartamentos 3 habitaciones
Área, m² 159.2
Precio por m², USD 1,561
Precio del apartamento, USD 248,500
Propiedades en este complejo
Tipo de vivienda
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Estudio
Área, m² 33.0
Precio por m², USD 1,661
Precio del apartamento, USD 54,800

Localización en el mapa

Tatu City, Kenia

Está viendo
Complejo residencial
Tatu City, Kenia
de
$54,800
