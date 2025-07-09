Complejo residencial

Descubra un nivel de vida premium en el corazón mismo del distrito de negocios central de Tatu City. Aquí, la naturaleza exótica de parques, bosques y plantaciones de café se encuentra con la arquitectura moderna y la infraestructura de clase internacional, el equilibrio ideal de la naturaleza y la comodidad urbana. Una ubicación única cerca de Nairobi, el aeropuerto y el estadio Kasarani garantiza la máxima movilidad y acceso rápido a través de autopistas clave. A poca distancia se encuentra la legendaria Giraffe Manor y una ruta de paseo de jirafa: una rara experiencia de estilo de vida que mejora el atractivo de la propiedad para la vida y la inversión.

Diseños (renovados)

Estudio - área desde 33 m2, precio desde $54,800

1 dormitorio - área desde 56.7 m2, precio desde $94,000

2 dormitorios — zona desde 95.3 m2, precio desde 148.700 dólares

3 dormitorios — zona desde 159.2 m2, precio desde $248.500

El distrito central de Tatu se desarrolla según los principios de sostenibilidad e inclusividad, combinando orgánicamente espacios residenciales, comerciales y recreativos, es un ecosistema creciente con alta capitalización. El complejo cuenta con 193 apartamentos premium con diseños bien diseñados, 206 plazas de aparcamiento, y una zona privada de 8,085 m2, diseñado para comodidad y prestigio. Seleccione una dirección que se adapte a su estilo de vida y rendimiento.

Infraestructura

Restaurante

Elegante vestíbulo

Piscina al aire libre

Gimnasio

Áreas de juego para niños

Espacios comerciales

Jardín privado " Zonas recreativas

Desarrollado por Rendeavour, el nuevo constructor de ciudades más grande de África, Tatu City es un entorno dinámico para vivir, trabajar y entretenimiento para más de 250.000 residentes y atrae a numerosos visitantes. Es el hogar de escuelas, varias opciones de vivienda, y una próspera Zona Económica Especial con más de 78 empresas operativas. Tatu City ha revolucionado el estilo de vida de Kenia reduciendo la congestión de tráfico y los tiempos de conmutación.