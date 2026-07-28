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Casas en Venta en Province of Treviso, Italia

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Casa en Asolo, Italia
Casa
Asolo, Italia
Área 166 m²
BORGO SANTA CATERINA Complejo residencial exclusivo en Asolo (Treviso, Veneto) Una inversi…
$7,29M
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Villa 20 habitaciones en Conegliano, Italia
Villa 20 habitaciones
Conegliano, Italia
Habitaciones 20
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Área 1 670 m²
Prestigious and magnificent Venetian Villa, built in the 17th century by arch. Longhena, sit…
$7,66M
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Villa 20 habitaciones en Asolo, Italia
Villa 20 habitaciones
Asolo, Italia
Habitaciones 20
Dormitorios 14
Nº de cuartos de baño 16
Área 1 222 m²
Named by Carducci : "The city of 100 Horizons" Asolo rises on the top of a hill, not far fro…
$9,85M
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