  2. Italia
  3. Provincia di Trento
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Terraza

Casas con Terraza en Venta en Provincia di Trento, Italia

Comunita della Vallagarina
5
2 propiedades total found
Chalet 7 habitaciones en Pinzolo, Italia
Chalet 7 habitaciones
Pinzolo, Italia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
$1,52M
Chalet 5 habitaciones en Predazzo, Italia
Chalet 5 habitaciones
Predazzo, Italia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Se vende una villa situada en la aldea de Val di Fiemme, en un lugar pintoresco y solar con …
$854,246
