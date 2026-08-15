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Villas en venta en Pesaro e Urbino, Italia

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Villa 2 habitaciones en Tavullia, Italia
Villa 2 habitaciones
Tavullia, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 80 m²
ARH-180220-4. Двухэтажный дом в самом сердце небольшого средневекового городка ПичаноЦена сн…
$104,326
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Villa 6 habitaciones en Pesaro, Italia
Villa 6 habitaciones
Pesaro, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 600 m²
BG-CC1089. Вилла с видом на Адриатическое мореВ Марке, Пезаро: в очень красивом, ландшафтном…
$2,13M
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Villa en Marotta, Italia
Villa
Marotta, Italia
Área 1 800 m²
BG-CC1100. Hermosa villa no lejos de la costa adriática y la ciudad de MarottaItalia, región…
$4,39M
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Villa 6 habitaciones en Fano, Italia
Villa 6 habitaciones
Fano, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 770 m²
BG-CC1118. Brandy de la empresa (Conferencia), Panadería de la Universidad de China, 320 de …
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