Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Italia
  3. Nápoles
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Nápoles, Italia

;
Villa Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Villa 7 habitaciones en Ischia, Italia
Villa 7 habitaciones
Ischia, Italia
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 4 250 m²
Número de plantas 3
Villa panorámica con piscina y jardín a pocos pasos de Maronti Beach – Barano d’IschiaEn el …
$3,08M
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Fontana, Italia
Villa 6 habitaciones
Fontana, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 500 m²
AI-D10. Increíble villa en la isla de Ischia con una vista encantadoraIncreíble villa en For…
$2,93M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Nápoles, Italia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir