  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Rosh Pina
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Rosh Pina, Israel

1 propiedad total found
Apartamento 10 habitaciones en Rosh Pina, Israel
Apartamento 10 habitaciones
Rosh Pina, Israel
Habitaciones 10
Área 978 m²
Villa Tehila es un hotel boutique galo distintivo y totalmente operativo, situado en el cora…
$7,84M
