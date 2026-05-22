Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Rosh HaAyin
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Rosh HaAyin, Israel

;
Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 4 habitaciones en Rosh HaAyin, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Rosh HaAyin, Israel
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
🏡 Venta en Rosh HaAin ← Psagot Afek DistrictOfrecemos a la venta un apartamento de 4 habitac…
$750,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Isrealty
Idiomas hablados
English, Русский, עִברִית
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir