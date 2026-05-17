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Villas en venta en Rishon LeZion, Israel

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Villa 7 habitaciones en Rishon LeZion, Israel
Villa 7 habitaciones
Rishon LeZion, Israel
Habitaciones 7
Área 400 m²
Venta – Chalet espacioso en el distrito de Neve Hof, Rishon LeZion Ubicación ideal, cerca d…
$2,23M
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Villa 10 habitaciones en Rishon LeZion, Israel
Villa 10 habitaciones
Rishon LeZion, Israel
Habitaciones 10
Área 350 m²
Venta: villa privada de lujo situada en la zona buscada de Neve Hof, en Rishon LeZion. Ubica…
$2,57M
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