Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Rishon LeZion
  4. Residencial
  5. Dúplex

Dúplex en venta en Rishon LeZion, Israel

;
Dúplex Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Dúplex 7 habitaciones en Rishon LeZion, Israel
Dúplex 7 habitaciones
Rishon LeZion, Israel
Habitaciones 7
? En el corazón del popular distrito de Kiryat Ganim ¿Unico dúplex? ? ¡Una rara oportunidad …
$1,37M
Dejar una solicitud
Dúplex 5 habitaciones en Rishon LeZion, Israel
Dúplex 5 habitaciones
Rishon LeZion, Israel
Habitaciones 5
Área 120 m²
Muy raro en el mercado... Venta – Duplex de lujo en el distrito de Rambam, Rishon LeZion Ros…
$1,04M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir